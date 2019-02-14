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歐陽娜娜穿綠色球衣竟登熱搜　陳冠希大讚「酷」！

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@edcee3000

一直以來都是華人世界流行指標的陳冠希，造就了許多經典潮流與話題，最近他所創立的品牌CLOT，與美國知名復刻球衣品牌Mitchell & Ness推出復刻NBA球衣，並運用針織布作為球衣的材質。

▲CLOT x Mitchell & Ness球衣。（圖／翻攝自IG@edcee3000）▲CLOT x Mitchell & Ness球衣。（圖／翻攝自IG@edcee3000）▲CLOT x Mitchell & Ness球衣。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

而陳冠希除了自己當模特示範穿搭以外，另外請來歐陽娜娜當代言人，她穿上了賽爾提克的球衣，經典的綠色戰袍，配上歐陽娜娜獨特的氣質，完美的示範球衣女孩的穿搭。不過娜娜的手臂看似變粗，被網友拿來當話題，「歐陽娜娜是胖了嗎？」竟登上熱搜，讓陳冠希立刻跳出來痛譙酸民，並大讚娜娜「很酷」，娜娜則用可愛的方式自我化解，笑稱是「最勵志的熱搜出現了」，還提醒自己「歐陽娜娜，記得減肥」。其實這些照片的重點不是肉，而是球衣女孩啊！

▲CLOT x Mitchell & Ness球衣。（圖／翻攝自IG@edcee3000）▲CLOT x Mitchell & Ness球衣。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

這次CLOT X Mitchell & Ness特別採用針織的布料，來照映復古球衣的風情，相信穿起來的感覺，跟一般的球衣會有很大的不同，發售的品項有湖人、賽爾提克兩隊的球衣與球褲，球衣的售價為台幣12,800元、球褲的售價為台幣16,000元，並且購買球衣就能獲得CLOT X Mitchell & Ness的籃球，商品將於2／15在NBA Store Taiwan發售，有興趣的朋友可以購入哦。

▲CLOT x Mitchell & Ness球衣。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

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關鍵字：

Mitchell&Ness, 陳冠希, 歐陽娜娜, 球衣, 湖人, 賽爾提克
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