夜店咖必敗這雙螢光Air Max！TOKYO NEON系列2／16開賣

編輯／JJ 圖／翻攝自Hypebeast、日本atmos

台灣的年輕人們，很喜歡和三五好友們一起夜間活動，到KTV唱歌、跑山、喝點小酒吃宵夜，尤其是喜歡跑夜店狂歡的朋友們，肯定都要打扮的帥氣漂亮，吸引眾人的目光，Nike推出了全新的TOKYO NEON COLLECTION系列，讓你像霓虹一樣在黑暗中閃耀，成為全場的焦點！

此次TOKYO NEON COLLECTION系列的靈感正是來自於東京街頭夜晚的燈光，以黑色為基底，利用螢光紅、黃、綠組合成搶眼的圖案，總共推出了三款上裝及兩雙鞋款。

主打螢光色的（左）Air Max 90與（右）Air Max 98，跳色的設計相當奪目，想像在舞池中發光的腳步，肯定引人注目！兩款也都是屬於舒適的鞋履，習慣在夜間運動跑步的人，也能更多一分安全。Air Max 90定價￥12,000（約NT＄3,400）、Air Max 98定價￥18,000（約NT＄5,000）。

無論是男生、女生穿都非常好看，看來也很個性。

上裝的部分，這件大大的螢光airmax標誌T恤（定價￥8,500），尤其適合女孩們穿著，還有Nike一直以來都很熱賣的Big Swoosh拉鍊外套（定價￥13,000），也將大勾勾變成了螢光色！正面醒目，反面穿也能低調，另外Air Max帽T（定價￥9,000），寬鬆的款式很適合情侶們一起穿～

TOKYO NEON COLLECTION系列預計於2月16日開賣，將在日本atmos店鋪販售，上裝目前是日本市場獨佔，喜歡的話可就要找代購了～但是Air Max鞋款系列則是國外同步上架其他零售商。

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