fb ig video ETtoday search mobile

紐約／MK開舞廳　15歲星二代露腰比潤娥更搶鏡

> >

▲美國傳奇歌手巴瑞曼尼洛演唱《Copacabana》，氣氛嗨爆。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

MICHAEL KORS（MK）在紐約時裝周舉辦2019秋冬秀，水晶燈、鏡面球垂掛在伸展台上方，木地板就像舞池，沒錯，這次的主題正是70年代的迪斯可舞廳，影帝麥克道格拉斯與太座凱薩琳麗塔瓊絲，帶著15歲的女兒凱莉絲（Carys Douglas）一起看秀，穿蛇紋外套、露出蠻腰的凱莉絲，光環比清新掛的潤娥更強大。

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲麥克道格拉（左起）、凱薩琳麗塔瓊絲，帶著女兒凱莉絲現身。（圖／品牌提供，以下同）

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）頂著誇張的蓬蓬長捲髮開場，呢料外套、飄逸的印花裙與網襪，是充滿力道的女人味。設計師Michael Kors將70年代的紐約，描繪成一個狂歡搖擺的舞池，更是所有夢想的開端。

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲韓星潤娥是座上賓、超模吉吉哈蒂德開場走秀。

毛毛長外套、喇叭牛仔褲、各種印花，是組成70年代的元素，浪漫的雪紡與硬挺布料相處毫不違和，反而是剛與柔的完美協調，網襪與高跟鞋、閃亮的舞衣，都回味著迪斯可時代，這場秀在紐約標誌性建築Cipriani Wall Street的宴會廳舉辦，傳奇的Studio 54舊址就在附近。

▲MK秀。（圖／品牌提供） ▲MK秀。（圖／品牌提供） ▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲MK秀。（圖／品牌提供） ▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲MK秀。（圖／品牌提供） ▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲2019秋冬MICHAEL KORS充滿70年代迪斯可風情。

Studio 54成立於1977年4月，1979年12月關閉，是紐約夜生活、俱樂部極具代表性的篇章，室內設計則堪稱迪斯可舞廳的鼻祖，MK此次特意推出Studio 54限定系列，服裝上有大大標誌，醒目地致敬紐約與那段輝煌和瘋狂。

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲MK推出Studio 54特別系列。

壓軸登場的是62歲的美國超模Patti Hansen，她穿著簡單的金蔥褲裝，帶著輕鬆自在的笑容，絲毫看不出年紀，接著傳奇歌手巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）現身演唱《Copacabana》，模特兒隨著跳舞，氣氛嗨爆！

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲62歲的美國超模Patti Hansen壓軸、凱特哈德森穿著寬鬆的碎花洋裝看秀。

台上演出如此精彩，看秀嘉賓也各個大牌，去年10月生下女兒的凱特哈德森（Kate Hudson）穿著寬鬆碎花現身、74歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas
）難得看秀，太太凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）、女兒凱莉絲同行，凱莉絲才15歲，對時尚、娛樂圈很有興趣，已經跟著媽媽看過多場秀，也登上雜誌，也許未來是顆星。

▲MK秀。（圖／品牌提供）

▲巴瑞曼尼洛上台，設計師Michael Kors（中）、超模Patti Hansen歡迎。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了

南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！

年後減肥　體脂高於25%「不要狂跑步」　看數值決定更有效

超神準插畫測驗　選出2種最愛動物看你2019年的工作運、愛情運 別把彼此關係當作唯一！林依晨婚後更甜的4個愛情哲學 過完年該換工作了嗎？《富比世》雜誌：符合5項情況別留戀 速報／潤娥穿短洋裝挺MK　紐約零度冷爆照露腿 他們交往3年天天穿情侶裝　教戰3原則讓你放閃也很時髦 12星座2月愛情運勢　雙魚需要慢慢來、天秤陷入熱戀 林志穎老婆愛穿男裝　砸10萬包下DIOR MEN小蜜蜂不手軟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面