紐約／趙又廷穿酒紅BOSS西裝帥爆　靠一個小巧思秀品味

▲BOSS的2019秋冬秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

趙又廷以HUGO BOSS大中華區代言人的身分，赴2019秋冬紐約時裝周看秀，他穿著酒紅色的西裝帥翻天，再度告訴大家「如何穿得正式又青春」， 雖然顏色深，也沒有多餘飾品，但口袋巾就是其中的小巧思，特色與品味立馬流洩。

▲趙又廷在紐約看BOSS的2019秋冬秀。（圖／品牌提供，以下同）

BOSS的2019秋冬系列，描述著曼哈頓切爾西（Chelsea）畫廊區的男女們，他們有自信卻不張揚，低調優雅地展現著品味，BOSS以精準的剪裁、內斂的色調，打造出一套套遊走在都會中的絕佳服裝。

▲簡單的色調與俐落剪裁，散發出悠然氣質。



駝色開場，毛毛的長大衣、高領毛衣、雙排扣西裝、洋裝，很有秋天氣息，黑、白、灰色各自展現風采，穿插著亮麗的桃紅、粉紅，流露愉悅心情。服裝輪廓深受建築影響，俐落洗鍊的結構，自然而隨興地散發著悠然氣質。

▲粉紅、桃紅，點亮了愉悅心情。

趙又廷以成套酒紅色西內搭深灰色高領毛衣，簡約雅緻，口袋巾是其中的小巧思，選擇咖啡色皮鞋，讓整體造型雖是深色卻不暗沉，還順道戴起眼鏡扮書生，斯文有型，人夫魅力無限。

▲趙又廷戴上眼鏡，展現斯文魅力。

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