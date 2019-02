紐約／賈靜雯看完MARC JACOBS秀放閃　隔空嬌嗔：身邊不是他

▲賈靜雯的造型很逆齡。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 台北報導

MARC JACOBS(MJ)登場表示紐約時裝周進入尾聲,2019秋冬,展演了40套服裝,以一場秀來說,套數算少,設計師Marc Jacobs說,這是一個精緻的系列,40個落入凡間的天使,有著不同的美麗。

▲賈靜雯赴紐約看MARC JACOBS秀。

確實,台上每個天使都令人驚嘆,台下的嘉賓賈靜雯穿著灰色長版上衣,微微露出肩膀,配著街頭感的髮辮,喔,還有黑褲襪下的一雙大長腿,這應該算另一種天使的樣貌,秀後她還不忘放閃,惦念沒同行的老公修杰楷。

▲傘狀結構貫穿全場。

雖說每套服裝都有各自的面貌,但總體來說,斗篷、傘狀輪廓,貫穿了整個系列,設計師Marc Jacobs向來不吝嗇在服裝中加入誇張戲劇效果,這回的結構,便是讓人過目不忘,十分鮮明且有力量,無論長外套、短洋裝,都份量足夠,荷葉與層次有點甜,但又加進個性與態度,即便是簡單的綠色長洋裝,也在流暢的剪裁下顯得很有特色。

▲MARC JACOBS的每套服裝都有不同的美。

賈靜雯受邀看秀,她開心在微博留言:「終於在紐約看到 Marc Jacobs 的大秀!! 剛進場的黑暗讓我更加期待作品的呈現~ 果然,一出場就是驚艷……很幸運,我在現場!Thank You Marc Jacobs for having me!」同時也不忘讓大家把眼光轉移到她的青春造型,笑言:「氣勢當然也跟著國際化,喜歡這身裝扮嗎?」

秀後她和工作人員一起到餐廳享用情人節大餐,並和主廚開心合照,她留言「紐約過節好浪漫,只是身邊不是他」,閃瞎人的力道,直接橫跨半個地球。

▲秀後賈靜雯和工作人員享受情人節大餐,和主廚拍照。(圖/翻攝賈靜雯微博)

