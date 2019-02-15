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紐約／賈靜雯看完MARC JACOBS秀放閃　隔空嬌嗔：身邊不是他

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▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲賈靜雯的造型很逆齡。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

MARC JACOBS（MJ）登場表示紐約時裝周進入尾聲，2019秋冬，展演了40套服裝，以一場秀來說，套數算少，設計師Marc Jacobs說，這是一個精緻的系列，40個落入凡間的天使，有著不同的美麗。

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲賈靜雯赴紐約看MARC JACOBS秀。

確實，台上每個天使都令人驚嘆，台下的嘉賓賈靜雯穿著灰色長版上衣，微微露出肩膀，配著街頭感的髮辮，喔，還有黑褲襪下的一雙大長腿，這應該算另一種天使的樣貌，秀後她還不忘放閃，惦念沒同行的老公修杰楷。

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲傘狀結構貫穿全場。

雖說每套服裝都有各自的面貌，但總體來說，斗篷、傘狀輪廓，貫穿了整個系列，設計師Marc Jacobs向來不吝嗇在服裝中加入誇張戲劇效果，這回的結構，便是讓人過目不忘，十分鮮明且有力量，無論長外套、短洋裝，都份量足夠，荷葉與層次有點甜，但又加進個性與態度，即便是簡單的綠色長洋裝，也在流暢的剪裁下顯得很有特色。

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供） ▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲紐約MJ。（圖／品牌提供） ▲紐約MJ。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS的每套服裝都有不同的美。

賈靜雯受邀看秀，她開心在微博留言：「終於在紐約看到 Marc Jacobs 的大秀！！ 剛進場的黑暗讓我更加期待作品的呈現～ 果然，一出場就是驚艷……很幸運，我在現場！Thank You Marc Jacobs for having me!」同時也不忘讓大家把眼光轉移到她的青春造型，笑言：「氣勢當然也跟著國際化，喜歡這身裝扮嗎？」

秀後她和工作人員一起到餐廳享用情人節大餐，並和主廚開心合照，她留言「紐約過節好浪漫，只是身邊不是他」，閃瞎人的力道，直接橫跨半個地球。

▲紐約MJ。（圖／翻攝賈靜雯微博）

▲秀後賈靜雯和工作人員享受情人節大餐，和主廚拍照。（圖／翻攝賈靜雯微博）

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關鍵字：

紐約時裝周, 紐約, MARC JACOBS, MJ, 賈靜雯
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