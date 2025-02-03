2025「12生肖幸運色」公開　加碼開運精品推薦

▲拿膩了基本色包款，就學舒淇選咖綠的吧！TOSCA編織皮革蛇形包，NT$378,000。（Bottega Veneta提供）



圖文／鏡週刊

色彩，是穿搭的靈魂，也是與運勢共鳴的能量。乙巳蛇年，不妨拋開成見與偏好，跟著易經財經專家陶文的指引，大膽擁抱妳的開運色系。無論是初晨陽光般的明亮黃、深邃如海潮的深藍、烈火炙熱下的赤紅，新的一年，時尚與幸運伴妳同行。

鼠

幸運色：白、綠、藍

文昌星主導的一年，學習是最佳助力；象徵智慧的藍色、綠色，助妳加倍理性沉著。

牛

幸運色：紅、紫、亮金

揮別去年太歲偏沖，今年運勢看漲。然而耽溺安逸並非好事，紅紫色系幫妳開拓新格局。

▲一次網羅兩大幸運色，王淨完美演繹，紅金配也能很Young！（Louis Vuitton提供）

虎

幸運色：帝王黃、藍綠、靛

今年各方條件俱足，行動力強大的老虎，在帝王黃的加持下，絕對是猛虎出閘、虎虎生風！

▲帝王黃也能可可愛愛。FENDI Eyes Baguette Mini手提包，NT$117,800。（FENDI提供）

兔

幸運色： 藍、金黃、綠

今年扮演「歲祿星」角色的兔子，好運開外掛，有做有收穫；唯獨注意勞祿過度而忽略健康。

▲經典百搭的丹寧藍，幸運色是妳真的太好了。BALMAIN SWAN破壞丹寧鞋款，NT$22,000。（BALMAIN提供）

龍

幸運色：白、帝王黃、太空灰

剛結束犯太歲，龍族又將面臨雙煞環伺的一年。別怕，淡定就是妳的祕密武器；幸運色幫妳緩解煞氣。

▲龍子龍女踩這雙6XL運動鞋走春，最霸氣，NT$37,000。（BALENCIAGA提供）

蛇

幸運色： 白、金黃、綠、藍

太歲當頭坐的蛇蛇們，別太擔心，凡事謙卑為上、以退為進，幸運色用好用滿就對了。

▲犯太歲怕漏財？就用Tiffany HardWear手鍊鎖住財庫吧！（Tiffany & Co.提供）

馬

幸運色： 帝王黃、銀、尊貴紫、藍

「劫財星」將帶來金錢與情緣的浩劫，逆轉負能量就靠帝王霸氣了，帝王黃、尊貴紫都是理想顏色。

▲向蔡依林看齊吧，尊貴紫或許沒妳想得那麼難駕馭。（翻攝自Valentino官網）

羊

幸運色：紅、紫、金黃、橘

驛馬星與事業、財富出現共振，有機會跳出舒適圈，出外闖蕩。記得帶上幸運色小物，讓好運相伴喔。

▲DAMIANI 碧璽鑽石耳環，有它氣場就旺了！NT$1,780,000。（DAMIANI提供）

猴

幸運色： 藍、金黃、白、墨綠

今年幸運生肖榜首，非小猴子莫屬。雖然有吉星高照，別忘了天助自助者，開運色助妳再上層樓。

▲顏值絕頂的Lady Dior包，蛇形刺繡應景必收！ NT$215,000。（DIOR提供）

雞

幸運色：蔚藍、深綠、金黃

12年出現一次的超吉磁場，千萬要把握！然而各方能量充沛，如何適當調配，成為重要課題。

▲明亮系的蔚藍色，好心情不請自來。B-BUZZ POUCH 23牛仔印花帆布包，NT$56,000。（BALMAIN提供）

狗

幸運色： 鎏金、白、藍綠

八星拱照，感情事業貴人課業，好運信手捻來，不過啟動正能量的關鍵鑰匙，還是在妳身上。

▲有幸運星照亮前途，運勢自然旺上加旺。Dior Astral 戒指，NT$14,000。（DIOR提供）

豬

幸運色： 綠、金黃

沖太歲的豬寶寶們，趨吉避凶需要投注更多努力；木星元素是妳的開運小幫手，綠色絕對首選。

▲低調的橄欖綠，應用在長版針織開襟衫上，是穿搭最佳綠葉，約NT$62,000。（翻攝自CHLOE官網）

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