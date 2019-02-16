「牙膏界愛馬仕」Marvis好市多有賣！兩條529元還送牙刷　網：想囤貨

▲Marvis的牙膏又被譽為是「牙膏界的愛馬仕」。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）



文／Squid

義大利牙膏Marvis因為採用全天然植物成分、傳統工法製作，使用起來質地細密，搭配上具有層次的香味，因此又被譽為是「牙膏界的愛馬仕」，成為夢幻逸品，最近美式賣場COSTCO也引進這款商品，兩條加上牙刷售價才529元，吸引許多識貨的熟客搶貨。

▲兩條牙膏加上牙刷售價529元。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）



「牙膏界愛馬仕」Marvis一般在網路的售價大約落在300到400之間，價格參差不齊，又難以確認產品是否為正貨，不過現在有網友就發現，最近美式賣場COSTCO就引進這款單品販售，85ML、2條包裝再搭配牙刷，售價529元，算是相對划算又保證正貨的好選擇。

▲附贈的牙刷也相當有質感。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）



這款牙膏被識貨的網友發現之後，在網路上分享，意外有許多粉絲留言響應，紛紛想買到這款單品，也有不少人分享使用後的心得，「刷完會有種刷很乾淨的感覺，不像台灣的牙膏，刷完還會有點油膩感，泡沫很細緻，香味也不會噁心」、「我長期都刷這個牙膏，想買來囤呀」、「一點就可以洗很乾淨，洗完好像在吃香水」、「這厲害了！居然連MARVIS牙膏也進來了！」