潮流在走「奶茶色」要有　6雙經典鞋款必入手

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「奶茶色」大勢來襲，不只妝容要用奶茶色彩妝來打造甜美氣質，鞋款更要選用奶茶色來搭配，才是時下潮流的上上之選，男孩女孩都能輕鬆駕馭，雖然顏色淺，但比白色更有特色，稍微髒了一點反而更有風格，幾乎與所有顏色的衣服都能搭配，每個人的鞋櫃都一定要入手一雙「奶茶色」鞋款才行！

＃Converse CLOT X CHUCK 70s

CLOT最經典的就是毛絨絨的Fleece元素，這雙Converse與CLOT一同推出的CHUCK 70s，雙色加上鞋跟的拉鍊設計，受到許多人的歡迎，連周湯豪和范瑋琪都擁有，男生穿就是在帥氣中增加一點可愛感，女生穿則是多了一分小男孩感。

▲材質就像是熊寶寶一樣，相當特別，NT＄3,480。（圖／翻攝自周湯豪IG、范瑋琪IG、Converse官網）

＃Nike Air Max 97 LX

細膩的漸層感奶茶色，相當有高集質感，Air Max 97本來就很受歡迎，如果女孩們不敢嘗試其他比較偏男生的顏色，不妨試試看這個顏色！淺奶茶色中又加了點粉橘調，女生穿非常可愛～

▲97的款式有相當多配色可以挑選。（圖／翻攝自IG@fruition_shop）

＃Nike Air Max 95

這雙Air Max 95同樣也是採用漸層配色的方式，以白色為底，兩側則是奶茶色、粉色的線條，95的版型很修飾腿型，穿上後會顯得腳踝特別瘦！也還有內增高的效果。

▲很多女孩們都專程挑這款。（圖／翻攝自IG@fruition_shop）

＃YEEZY BOOST 350 V2 「Clay」

即將在2019年春季發售的YEEZY BOOST 350 V2全新色中，其中的「Clay」也屬於奶茶色鞋款的一員，微加了棕紅色調，很搶眼，預計將會於三月底發售。

▲不過想要入手還是有點難度～（圖／翻攝自Hypebeast）

＃Vans Old Skool

奶茶色的鞋款在日本可以說是搶翻天，尤其是這雙Vans的經典款奶茶色，幾乎每一家都賣到缺貨，看街上年輕人們穿著，隨變搭都好看。

▲粉色調稍重一些也很好看～（圖／翻攝自wear、IG@vansjapan）

＃New Balance 247

板鞋通常有一定的重量，如果想尋找輕量一點的球鞋的話，這雙New Balance的247是不錯的選擇，不但很適合拿來運動，平常搭配裙裝也可以穿，淺淺的奶茶色很百搭。

▲搭配寬褲、長裙都適合。（圖／翻攝自IG@new_balance_taiwan）

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