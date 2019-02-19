開學季來了！特力屋生活用品3折起出清　時尚組合衣櫃2500元就買到

記者蔡惠如／綜合報導

寒假假期近尾聲，加上新的一年來臨，不少在在租屋的學生，重新審視與整理居住空間需求也提高，居家通路特力屋也在近期針對租屋族，推出居家用品出清促銷，包括檯燈、收納用品、延長線等都有特低價，且針對易搬運或多功能家具，也祭出折扣方案。

▲特力屋看準開學租屋族需求，推生活用品出清特賣，薇芙絨雙人床包兩用被四件組，原價2,490元，特價739元，不到3折。（圖／特力屋提供，以下同）

即日起至2／26止，特力屋針對旗下超過千件商品進行出清價，包括指定款檯、立燈、風格吊扇全面5折，其他像布質收納箱、洞洞籃、桌上型收納等也進行出清，優惠最高3折起，此外延長線、床包組、電蚊拍等都有優惠特價。

▲芙蘿／蘇菲布質收納系列，原價239元起，特價119元起。

而租屋族的小空間與長移動的特色，多功能或易搬運的傢俱也是選購重點，可靈活拆裝的組合式層架，可輕鬆搬移之外，也可依需求調整層架高度及續接組合，打造適合空間的用法，如SpeedRack角鋼層架系列採卡扣組裝設計，不須螺栓螺絲，用膠槌即可組裝拆卸，單層平均荷重可達100 公斤，特價2,490元就買得到。

▲韓國Speed Rack角鋼五層架80Ｘ40Ｘ180cm，售價3,190元；三層衣架80Ｘ40Ｘ180cm，售價2,490元。

另款洛迪多用途書桌，則具備收納機能，設計有側掀及後掀式隱藏收納空間，並內建三孔及USB插座，方便收納各種電線。而長時間坐在電腦前的學生族群，也有桌上型升降桌隨需求改變螢幕高度，而且不占空間，特價4,499元起。

▲洛迪多用途書桌原價5,999元，特價4,499元。

▲艾得森桌上型升降桌，可收式鍵盤架原價6,990元，特價5,499元。