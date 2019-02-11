想讓體重下降　美研究：每天花2分鐘做一件事就能辦到

▲想保持身材，美國研究只要每天做一件事就好。（圖／pixabay）

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現代人飲食的方便性已經到達信手捻來的地步了，獲取熱量的方式更加容易，相對地控制體重就成了新的議題，加上主流審美觀的壓力，減肥與保持身材成為時時刻刻要奮戰的任務，然而一份美國大學的共同報告，顯示想保持身材或讓體重下降，只要每天花2分鐘做1件事就好，確切而言就是跟減肥打「心理戰」，因為每天該做的功課就是「量體重」。

▲在家裡或宿舍放體重機，每天面對你的體重數字。（圖／pixabay）

這論點是出自美國卓克索大學和賓夕法尼亞大學，刊登在《Journal of Behavioral Medicine》期刊的共同調查報告中，顯示每天量體重有助於保持身材，甚至，還會讓體重下降。

研究人員找來294位入學女同學參與測試，並觀察他們在入學後6個月以及2年後體重上的變化，並採用問券方式來調查什麼現象造成體重增減，之所以鎖定大學生，是基於2009年的一項調查發現，70%的大學入學生，在第1年體重都會變胖。

▲針對容易變胖的大學生做研究，發現持續量體重是一種激勵的方式。（圖／CFP）

而經由分析後得出的結論，每天量體重的女性不但沒有變胖，甚至有些體重還變得更輕，發現這種自我意識到每天一點點變重的行為，會驅動意識讓體重不要增加，即使沒有打算減肥或保持身材的心態，也會下意識地維持自己的正常體重。

雖然無法完全判定每天量體重絕對可以「瘦身」，但每日檢視自己的身體狀況，則有激勵維持體重的效果，因為在日常生活上的行為，無法讓每個人客觀判定自己變胖或瘦，透過體重機上的數字多少能提醒自己，最近最好減少大吃大喝。

▲體重數字將多少影響你的生活習慣跟行為。（圖／pixabay）

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