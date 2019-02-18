Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

▲Lulu對自己的SWATCH巨型錶創作很滿意。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch今起至4月7日於華山1914文創園區開設Swatch Loves Art限定快閃店，展出品牌35年來知名藝術聯名錶款與春夏新錶，今同步發表由藝人Lulu（黃路梓茵）、郭彥甫與塗鴉藝術家DEBE創作的3款巨型手錶。Lulu與妹妹馬力共同創作主題為「I’m here｣的巨型錶，自信打了100分，她把高分歸功於妹妹的協助，她還設計上癮，想朝更狂之路邁進，期望設計摩托車、服裝。

▲Lulu(左)與妹妹馬力共同創作主題為「I’m here｣的巨型錶。（圖／品牌提供，以下同）

▲郭彥甫「在時間裡旅行為題｣，在巨型錶上呈現李箱主題。

Lulu與妹妹通力合作的SWATCH巨型錶創作，被她熱愛藝術的恩師黃子佼讚美，她透露由妹妹打草稿，她「貢獻｣所長，平塗藍色區塊與服裝上的細節，；熱愛藝術的郭彥甫則以「在時間裡旅行為題｣，在巨型錶上呈現李箱主題，塗鴉藝術家DEBE則運用不斷重複的方塊幾何，展現時間迴旋「Time Loop｣概念。

▲塗鴉藝術家DEBE的巨型錶創作主題為「Time Loop｣。

除了3人的巨型錶作品，Swatch特別於快閃店展出自1985年以來重要的藝術聯名錶款，包括1991年奧地利藝術家Alfred Hofkunst設計的辣椒、培根與黃瓜造型錶，以及服裝設計師Vivienne Westwood、Christian Lacroix、Jeremy Scott操刀錶款等，在拍賣市場總值逾百萬元。

▲收藏不少Swatch的黃子佼擔任活動主持人，藉機參觀經典藝術錶。

▲Swatch與英國服裝設計師Vivienne Westwood於1992年聯名之作。

今年春夏新品Transformation系列也在快閃店曝光，錶徑41mm腕錶的特色是搭配太陽光譜的錶蓋，讓面盤呈現如霓虹般的色彩；小錶徑34mm的腕錶則以粉紅泡泡色系為主，搭配半透明錶帶更顯可愛。

▲春夏新款錶徑34mm的腕錶則以粉紅泡泡色系為主，單只2050元。

▲錶徑41mm、帶霓虹色彩的春夏新錶，單只2350元。