《暮光之城》10年後再聚首！「貝拉」與「狼人」變化超大全是回憶

還記得《暮光之城》裡的「貝拉」和「狼人雅各」嗎？那年少女們為了這個帥氣的男孩，甚至和男主角「愛德華」的粉絲們爭執不休，一個野性（是髒！） 、一個優雅（是娘！）。但不論你是哪一派的支持者，這個暖心男二號演員泰勒洛納（Taylor Lautner），絕對是那一年少女們心中的男神。

近日，泰勒洛納舉辦了他的27歲生日派對，在一群好友之中，竟然驚見「貝拉」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）本人！10年前，兩人在《暮光之城》相遇，一直到今天儘管有了各自的事業和生活，感情依舊，讓影迷們超感動！

回顧貝拉和狼人雅各在《暮光之城》中的一幕幕，當貝拉陷入危機雅克總是奮不顧身拯救她，這樣深厚的情感，甚至一直到貝拉和愛德華結婚了也未曾變過。

當時看著狼人雅各心裡多少都會對男女主角有氣！還好到了故事的最後，原著小說和電影編劇都給了雅各一個完美的結局，原來每個狼人生下來都會有一個「命中注定」的戀人，而那人不是貝拉，而是貝拉和愛德華的女兒「芮妮思蜜」！

當時的故事是這樣虐心卻又甜蜜！10年後的貝拉搖身成為留著短髮的酷女孩，和飾演「愛德華」的羅伯派汀森在現實中交往，但最後感情卻以劈腿收場；最後，克莉斯汀更轉性愛上了女人。

這幾年，克莉絲汀被誤解、被批評；唯一不變的，是與泰勒洛納的友情。

而泰勒洛納從曾經的肌肉男神，到如今的「諧星」路線，事業與愛情都是平淡而穩定，也依然是個明朗的大男孩。貝拉和雅各這兩人再次同框，真的是滿滿的回憶啊！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG、《暮光之城》

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