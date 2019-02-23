微涼一件「針織長褲」剛剛好　隨便搭都好看日妞買到斷貨

冬日春初的衣著還是離不開溫暖風格，當氣溫轉涼時不僅要注意保暖，還得在意衣服的厚薄度要不影響整體的時髦印象。此時柔膚面料的針織長褲就成為本季必備的下身搭配夥伴。

垂墜感的線條與寬鬆的輪廓，使針織長褲在穿搭時可以展現出輕鬆的慵懶印象。充滿季節感的用料搭配上寬褲的休閒性格，針織長褲的卓越的百搭特性讓人一穿上便愛不釋手。

高領Tee + 針織褲

俐落直筒剪裁的針織長褲，以扎實的編織手法，使腿部線條輕鬆擁有筆直修長的修飾度，融入百褶設計的輪廓，使褲款擁有簡單卻不平凡的感受，選擇高領的條紋 Tee 搭配方領背心輕鬆製造清新柔和的衣著形象。

毛衣 + 針織褲

黑色系的針織褲款，以小喇叭的側邊開衩剪裁使單品賦予獨特的個性焦點。混搭寬身輪廓的 oversize 毛衣，寬袖與抽鬚的綁帶設計引導出造型的一股率性慵懶氛圍。

襯衫 + 針織褲

簡約感的針織長褲特別適合應用於日本女生擅長的多層次穿搭。選擇一件垂墜感的藍色襯衫，利用寬鬆的荷葉袖剪裁使裝扮傳達立體層次，而內搭再以 T-shirt 為隨興的造型氛圍再添上一筆悠閒氣質，最後加上酒紅色針織長褲突顯整體的時髦重點。

針織外套 + 針織長褲

利用相同材質的單品完成整體穿搭的一致性，而同為針織的用料不僅相當具季節感，而溫暖的觸感也使造型散發出一股溫柔的女子印象。

長大衣 + 針織褲

想展現成熟的大人感時，以黑白配色格紋的大衣搭配針織長褲就為造型流露出深刻的優雅氣息。混搭基礎款的上衣與靴子，不僅製造出和諧的美感之外，更讓知性魅力完整展現。

Photo：WEAR

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