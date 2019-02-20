fb ig video ETtoday search mobile

卡爾拉格斐的完美主義　「當我要做一件事，我會做到100%」

> >

曾經聽過有人這樣說：從公主到小姐都想要一個香奈兒包。不僅是跨種族、跨性別、跨世代，也跨社會階層，香奈兒並不是必需品，卻成為每個人心理之必須，這真的是一個時尚奇蹟，也是一個行銷奇蹟。除了身後雄厚的品牌資產與DNA，也不能忽視這香奈兒三個字底下孕育的巨大創意、策劃和細膩的執行，因此Karl Lagerfeld也被封為時尚界最會行銷的天王。

他曾經說，「當我剛遇見香奈兒時，她還是一個沈睡中的美女。」雖然許多人試著勸退他接下當時在垂死邊緣中掙扎的Chanel，但事實證明，Chanel不僅延續輝煌和革新時代服裝精神的DNA，更成為全球最賺錢的品牌之一。

他快人快語的風格強烈，毫無耐性的他卻也常常妙語如珠，他曾經說過許多經典名句，2013年有一本書直接就叫做《The World According to Karl》，收錄許多他非常經典的發言。

Karl Lagerfeld辦秀的手筆和奇想至今只有他自己能超越，其中兩場最高潮莫過CHANEL 2017秋冬與Fendi2007秋冬這兩場。2017秋冬他把巴黎大皇宮改成太空站，在裡面發射太空火箭。

2007年把Fendi大秀搬上中國的萬里長城，如今看來依舊先鋒！

數十年如一日的Karl最近有一件事令人關注，也就是今年一月的2019春夏高訂，他並沒有從美麗的地中海花園中走出謝幕，據說這讓現場時尚人士幾乎倒抽一口氣，取而代之的是從2018年度假系列首度公開謝幕的工作室總監Virginie Viard，因此關於卡爾即將退休的傳言便沒有少過，但其實卡爾和Chanel及Fendi簽下的都是終身合約，這位工作狂設計師，看來還沒有打算休息。

但據外媒消息指出，這位八十五歲的德國設計師已逝世於巴黎，進一步消息將待官方確認。

再次好好認識這位時尚傳奇

卡爾的時尚簡史>> https://reurl.cc/MRebn
要求完美的卡爾>> https://reurl.cc/kl61q
這場香奈兒秀，卡爾缺席了>> https://reurl.cc/LNEMx
「我從不緬懷過去」>> https://reurl.cc/3OzoV
老佛爺與Fendi>> https://reurl.cc/n7KOn
老佛爺貓咪與植村秀聯名>> https://reurl.cc/a13GG
卡爾出過的香水>> https://reurl.cc/o0j13
曾經的老佛爺芭比 >> https://reurl.cc/MRe0n

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、Chanel、BOF、WWD、Fashion Weekly、Zimbio

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

火箭、機場、旋轉木馬...打造無數驚奇秀場！回顧老佛爺卡爾經手的CHANEL大秀，究竟還有誰能超越

永遠的時尚傳奇，卡爾拉格斐教會我們的風格名言

「當我要做一件事，我會做到百分之百」完美主義也無法形容他的Karl Lagerfeld

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品

卡爾拉格斐造型有公式　曾一年內減42公斤只為穿進DIOR西裝

卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

LIFE・經典／天后蔡依林年夜飯也用這款　皇家哥本哈根百年唐草

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮

ET Fashion

推薦閱讀

天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

香奈兒接班人是她！官方聲明：老佛爺傳奇永存

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

「老佛爺」獨鍾星二代　歐陽娜娜放膽自拍、木村光希被欽點 卡爾拉格斐一生摯愛浪蕩子　與聖羅蘭陷三角戀 YSL唇膏用完先別丟！底下其實還藏了一整支... 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！ 卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」 「老佛爺」胰臟癌病逝醫院　官方發黑白照逼網友哭成淚海 「穩定交往中」更要注意　這7件小事會讓另一半感到心碎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面