卡爾拉格斐的完美主義　「當我要做一件事，我會做到100%」

曾經聽過有人這樣說：從公主到小姐都想要一個香奈兒包。不僅是跨種族、跨性別、跨世代，也跨社會階層，香奈兒並不是必需品，卻成為每個人心理之必須，這真的是一個時尚奇蹟，也是一個行銷奇蹟。除了身後雄厚的品牌資產與DNA，也不能忽視這香奈兒三個字底下孕育的巨大創意、策劃和細膩的執行，因此Karl Lagerfeld也被封為時尚界最會行銷的天王。

他曾經說，「當我剛遇見香奈兒時，她還是一個沈睡中的美女。」雖然許多人試著勸退他接下當時在垂死邊緣中掙扎的Chanel，但事實證明，Chanel不僅延續輝煌和革新時代服裝精神的DNA，更成為全球最賺錢的品牌之一。

他快人快語的風格強烈，毫無耐性的他卻也常常妙語如珠，他曾經說過許多經典名句，2013年有一本書直接就叫做《The World According to Karl》，收錄許多他非常經典的發言。

Karl Lagerfeld辦秀的手筆和奇想至今只有他自己能超越，其中兩場最高潮莫過CHANEL 2017秋冬與Fendi2007秋冬這兩場。2017秋冬他把巴黎大皇宮改成太空站，在裡面發射太空火箭。

2007年把Fendi大秀搬上中國的萬里長城，如今看來依舊先鋒！

數十年如一日的Karl最近有一件事令人關注，也就是今年一月的2019春夏高訂，他並沒有從美麗的地中海花園中走出謝幕，據說這讓現場時尚人士幾乎倒抽一口氣，取而代之的是從2018年度假系列首度公開謝幕的工作室總監Virginie Viard，因此關於卡爾即將退休的傳言便沒有少過，但其實卡爾和Chanel及Fendi簽下的都是終身合約，這位工作狂設計師，看來還沒有打算休息。

但據外媒消息指出，這位八十五歲的德國設計師已逝世於巴黎，進一步消息將待官方確認。

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再次好好認識這位時尚傳奇

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這場香奈兒秀，卡爾缺席了>> https://reurl.cc/LNEMx

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、Chanel、BOF、WWD、Fashion Weekly、Zimbio

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