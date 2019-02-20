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童年零食「健素糖」最難吃　網：冬瓜糖你忘了嗎！

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現在的糖果種類不如20年前來得經典，小時候的糖果種類非常豐富，有許多都是大家一吃就愛上的，例如：足球巧克力、可樂瓶橡皮糖、鐵盒水果糖...等，但也不是每種童年糖果都讓人有好的回憶，現在就整理5款糖果，在吃貨網友的心中裡：只有「難吃」二個字！

冬瓜糖

說到冬瓜糖，每到過年總會看到它的出現，小時候第一眼看到會被它裏著糖衣的外表欺騙，但咬一口後會馬上後悔，因為真的太甜了，非常膩，但它也是奶奶與爺爺最喜歡吃的糖，所以現在還能吃到它，也是種幸福。

▲經典糖果 。（圖／翻攝自kknews、read01、台糖生物科技）

▲冬瓜糖真的非常甜。（圖／翻攝自kknews）

金幣／金魚／元寶巧克力

金魚巧克力也是過年必出現的糖果之一，外表閃亮亮的包裝，小時候看到都先搶著拿來吃，但實際吃後會發現這根本不是巧克力啊，又乾又硬的，咬起來假假的，超噁心。

▲經典糖果 。（圖／翻攝自kknews、read01、台糖生物科技）▲經典糖果 。（圖／翻攝自kknews、read01、台糖生物科技）

▲金魚巧克力是用包裝騙小孩的糖果。（圖／翻攝自feebee、網友提供）

健素糖

健素糖真的是童年惡夢，小時候都會被爸爸、媽媽拐來說這是好吃的糖果，外表很像MM巧克力與彩虹糖，其實它是一種營養保健類糖果。但光聞味道就會讓人反胃，內餡的東西像藥一樣，吃過一輩子都忘不了那個味道又多可怕。

▲經典糖果 。（圖／翻攝自kknews、read01、台糖生物科技）

▲健素糖光是聽到名字就能想到那噁心的味道。（圖／翻攝自台糖生物科技）

三色糖

說到難吃的糖果，大家也都會想到三色糖，黏牙像在吃塑膠的口感，吃過一次後，之後看到出現都直接無視它。

▲經典糖果 。（圖／翻攝自kknews、read01、台糖生物科技）

▲三色糖超黏牙。（圖／翻攝自露天拍賣）

酥心糖

酥心糖也是吃起來非常甜的一種糖果，因此也常出現在過年、被當作結婚喜糖，許多人不愛它的因為吃了很油膩，而且一口就會覺得口乾，會一直想灌水。

▲經典糖果 。（圖／翻攝自kknews、read01、台糖生物科技）

▲酥心糖的花生含量也非常高。（圖／翻攝自read01）

還有很多像核桃糖、蜜棗、生仁、蜜納豆等，都是童年陰影。若你全部都吃過，恭喜你是真的老了（至少有30歲），因為這些糖果都是時代的眼淚，長大後也發現要吃也吃不到了，都是一種懷念的滋味。

關鍵字：

懷舊糖果, 懷舊零食, 古早味, 三色糖, 金幣巧克力, 童年零食
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