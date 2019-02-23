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整雙都防水的老爹鞋　穿上它，連腿都立刻變細

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

▲ecco,鞋,球鞋,老爹鞋。（圖／品牌提供）

寬大的老爹鞋成為時尚潮流必備鞋款，穿上它不但很潮，重點是還可以顯出白皙纖細的雙腿，因此大受喜愛，丹麥鞋履品牌ECCO也推出全新的老爹鞋「OMNI-VENT翱翔系列」，不但外型超潮，更重要的是好穿又防水，在機能上更是大幅超越所有品牌。

全新的OMNI-VENT翱翔系列不但外型是時下最夯的老爹鞋款式，在機能上更是相當厲害，採用「GORE-TEX SURROUND科技防水膜」，使其與鞋面和內裡緊密接合並全面包覆足部；搭配「EXHUAST GRID透氣系統」，於鞋底建置橫向中空管，將空氣導入鞋底循環流通，達到360度環繞透氣、100%全面防水的驚人效果，提供滴水不漏的頂級保護，雙足隨時保持透氣乾爽，雨季也能自在出行。

▲ecco,鞋,球鞋,老爹鞋。（圖／品牌提供）

在鞋底上則是以「FLUIDFORM 一體成型製鞋科技」打造輕盈鞋底，不使用黏膠或縫線，即能讓鞋底與鞋面緊密結合，讓雙足步行時的緩衝與彈力達到完美平衡，打造舒適穿著體驗；而「立體刻紋橡膠大底」，則提供卓越的防滑、抓地力，即使在登山和健走等戶外活動當中面對不同地形考驗時，也能輕鬆克服。

除了經典的款式，這系列還推出皮革限定款，採用製作鋼盔、起重機吊繩的Dyneema強化纖維結合頂級牛皮所製成，厚度僅0.5mm，極致輕盈且比一般皮革多出5倍的強韌度，不容易受到碎石刮傷，鞋面磨損，隨時隨地都有時尚外型。

▲ecco,鞋,球鞋,老爹鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ecco, , 球鞋, 老爹鞋
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