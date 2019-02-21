女星Emma Stone紅唇美到逆天！貼身化妝師解密她的愛用色

▲Emma Stone美麗紅唇的背後可是下了許多功夫。（圖／翻攝自rachelgoodwinmakeup，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

好萊塢女星 Emma Stone日前出席美國演員工會獎，以紅寶石般的亮眼紅唇示人，一如以往的美麗。細看她的妝容充滿細節，棕色漸層眼妝打造深邃大眼，搭配著根根分明的纖長睫毛，穩坐第一美寶座。

▲畫什麼唇色都美，但還是紅唇最亮眼。

紅色是 Emma Stone最喜歡的唇色，而經典的正紅色也正是最百搭的，想要休閒是可以薄塗打造暈染紅唇，正式場合的話就能厚塗做出性感豐唇。

▲化妝師公開她的彩妝使用色，引起討論。

而這次她則是使用Sisley的植物絲絨持久唇膏#33，搭配勃根地紅的#5唇線筆，打造立體唇型。睫毛膏則是使用最新的植物養護精華長頸鹿睫毛膏，訴求睫毛越刷越強韌健康，捲翹效果同樣讓人驚艷。

▲植物絲絨持久唇膏，#33 賽維亞 ，售價1,700元。



▲旎巧植物唇線筆，#5 勃根地紅，售價1,700元。

▲植物養護精華長頸鹿睫毛膏，迷魅棕，售價1,950元。



她的化妝師Rachel Goodwin更分享Emma的妝前保養，她會用成分簡單的紅糖去角質霜，使肌膚柔軟明亮，上底妝前會以摩洛哥堅果油護膚，肌膚潤澤度夠，底妝才能更為服貼。若時間允許，很建議大家妝前敷面膜，更能降低脫妝機率，上唇膏前也會去角質，不僅能幫助唇膏顯色，更不容易顯唇紋。

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