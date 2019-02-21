驚安殿堂「唐吉軻德」即將來台　3招夜市心法，創下日本零售業傳奇

▲日本唐吉軻德驚安殿堂以夜市哲學，走出自己的路。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡惠如／綜合報導

許多台灣遊客到日本購物，一定會點名的驚安殿堂「唐吉軻德」，近期在泰國的分店開幕，開幕時社長大原孝治也鬆口，未來將有在台灣、香港、菲律賓與馬來西亞等地拓展海外分店，且表示將盡量跟日本原汁原味，以保留該通路的核心競爭力，究竟這間與日本傳統零售不同風格的公司，是如何創下零售業傳奇新頁？之前創辦人接受媒體採訪時，透露出獨特經營模式。

▲唐吉軻德目前在全球已經有超過360間店舖，有些根本是小百貨公司。（圖／取自唐吉軻德粉絲專頁）

能「挖寶」的一間店

創辦人安田隆夫曾表示，在創業前的生活過得像個無賴，直到用賭博贏來的錢，在東京西荻窪開了一間「小偷市場」，說白了就是什麼都賣的雜貨店，店鋪只有18坪，為了在有限空間陳列最多商品，跟一般窗明几淨的日本商店不同，貨架上掛滿商品，還有許多手寫廣告海報說明商品資訊，沒想到，顧客感覺就像來「挖寶」一般，反而成為店面的風格。

24小時不打烊

安田深夜在架上補貨，常常讓路人以為還在營業進店詢問，反讓他嗅到深夜商機，開啟了24小時不打烊的服務，在旅遊業發達的日本，百貨營業時間卻很有限，唐吉軻德這項措施，讓去日本旅遊、白天在外趴趴走的遊客，成為在晚上想逛街買伴手禮的首選之地，也讓它累積不少知名度。

低價且豐富的商品為核心

而僅用陳列、不打烊的服務都容易被學習，商業核心還是要回到商品面，最早安田四處搜集次級商品、絕版貨以低價方式販售，現在則因通路上的優勢，大量進貨壓低價格，且產品面極為豐富，延續挖寶的特色，從零食、衛生紙、清酒、LV名牌包、免治馬桶等家電用品，一間店超過4萬種品項，讓客人逛好逛滿，低價的意象也深植人心。

▲混亂的陳列，反而有種挖寶的快感。（圖／記者錢玉紘攝）

安田表示，唐吉軻德就像夜市一樣，將方便、折扣與娛樂3個要素濃縮在一個空間裡，消費者從中尋寶找尋樂趣，也拉長在店內的時間，針對海外旅客的折扣券與本就低價的商品，以及隨時都可以來購買的服務，讓它與一般日本零售業做出區隔。

2018年唐吉軻德市值首度突破1兆日幣，在海外遊客的免稅購物金額，更突破日本當地大型百貨如高島屋與大丸等老牌公司，因應網路購物的崛起，也會舉辦海外免運等實現性質的活動，近期亞洲市場首間海外分店正式在泰國佈局，相信台灣也會是版圖的下一步，屆時也會對台灣零售市場如藥妝店、生活百貨等再投下新一波震撼彈。