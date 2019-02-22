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頭洗不乾淨？因為你忘了顧頭皮！秒懂「6個」洗髮觀念

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▲▼6個正確的洗髮觀念。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

洗頭說簡單，其實也不簡單，很多人常抱怨為何換了新的洗髮精，還是洗不乾淨？追根究柢連基本觀念都搞不懂，即使買了貴桑桑的洗護產品也沒用，以下6個小重點，你會了嗎？

1.洗髮、護髮分開來做

洗頭和護髮是不一樣的兩件事，別混為一談。正確步驟應該是先洗髮再護髮，別選擇雙效合一產品，雖然省時省力，但頭皮上卻附著了應該給頭皮的滋養成分，小心頭越洗越油，甚至會引發落髮危機。

▲▼6個正確的洗髮觀念。（圖／翻攝自Pinterest）

2.洗頭是「洗頭皮」

我們常說的洗頭其實是洗頭皮，洗頭只要把頭皮上多餘的油脂和外界髒污洗掉就行，不要過度清潔，保留頭皮該有的天然皮脂膜，才能讓頭皮維持健康。

3.頭髮是死的、水就能洗淨

頭髮其實是死的，所以有時染壞或燙壞的頭髮，設計師都會建議你先剪掉，反正頭皮是健康的，依舊可以長出健康的髮絲。髮絲只要做到基本清潔，甚至用水就能洗淨，沒你想的複雜。

▲▼6個正確的洗髮觀念。（圖／翻攝自Pinterest）

4.洗髮精選清潔力適中

無論你是哪一種頭皮，挑選洗髮精正確原則就是「清潔力適中」，儘量避免不必要、可能導致刺激性的物質。特別是敏感性頭皮，更要選擇成分相對單純的產品。

5.護髮非必要

頭髮上的油脂是頭皮分泌產生的，因此頭髮越長，離頭皮越遠的髮尾就容易變得乾澀，或是經常有吹染整燙需求的人，才需要護髮，若你是健康短髮，護髮則不一定必要。

▲▼6個正確的洗髮觀念。（圖／翻攝自Pinterest）

6.洗後濕髮要吹乾

洗完頭後，頭髮、頭皮一定要吹乾，這也是為什麼大家都想買一台好的吹風機來節省時間，頭皮若沒吹乾容易讓細菌孳生，有時候頭髮不夠蓬鬆可能是頭髮的濕氣太重。

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關鍵字：

洗頭, 正確觀念, 護髮
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