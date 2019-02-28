fb ig video ETtoday search mobile

該和秋冬土色腮紅說掰掰了！用5款「奶油杏色」迎接溫暖春天

> >

腮紅還在煙燻玫瑰？快揮別沈重的秋冬色，這個春天還不來個活潑「奶油杏色」！不得不說裡外怎麼看，奶油杏就是個自然、溫柔，很能帶給人一種清新感的色調～

▲杏色腮紅。（圖／美人圈）

不過很多人認為杏色調會對黃皮來說不適合，不緊張～以下這幾款奶油杏腮紅即便是黃皮、健康肌也不擔心一擦會顯黃！

CUTE PRESS Nonstop Beauty 8hr. Blush（＃07crazy in love） 3.5g　約NT＄156

有在研究泰國彩妝的不會不知道它！而且時常和卡通聯名，辨識度挺高的，不過這塊腮紅實在是太升火又很洗版～

▲杏色腮紅。（圖／美人圈）

而＃07也算熱賣色，甚至有黃肌的網友評價「到手第一反應也太顯白！」，乍看簡單透明的外殼，質地的粉質卻很好～以橘色調為主，但又有帶一點點粉色，擦起來有種很日雜感，主要這塊的顯色度不錯，建議少量沾取疊擦會比較自然。

Wet n wild Color Icon Blush （＃328B mellow wine）約NT＄92

CP值跟回購率都很高！而且不論是黃皮還是健康肌都能駕馭，＃328B 這一款很可以考慮～

▲杏色腮紅。（圖／美人圈）

屬於霧面妝感，而＃328B 這款雖然乍看橘調很重，但擦起來是偏橘的蜜桃色，另外很神奇的是，黃皮擦偏一點棕紅感，而白皮膚擦反而是帶點粉嫩感，因此這塊腮紅其實不挑皮；有網友推薦很可以畫出曬傷妝～不過要注意的是，顯色度很高！一定要少量沾取上才會顯自然～

Benefit Gold Rush 柔蜜金胭脂蜜粉 5g　NT＄1,200

提到腮紅還真不能少了benefit，而這塊就跟名稱一樣裡到外都是閃亮感十足～

▲杏色腮紅。（圖／美人圈）

不過，不擔心這腮紅的亮粉會很大、很誇張那種，其實粉質很細緻，而且還不顯毛孔；色調偏橘的裸杏色，不過香檳金的珠光又綜合掉一些橘感，黃皮擦也很OK，顯色、持久度都很棒，另外很值得一提的是妝感很日常、百搭之外，還會有種透亮的光澤感。

Perfect Diary 絲緞雙色腮紅膏（＃03）3g　約NT＄28

有點不太敢相信這超白菜價格！不過整體很小巧，拿起來的樣子也很質感～

▲杏色腮紅。（圖／美人圈）

小紅書比較常洗版的色號是＃01，不過＃03這盤是聯名款，色號都很實用也很溫柔，質地很滋潤、滑順，妝感自然、和底妝也好融合～而左邊奶油杏色也被稱作是白桃烏龍，右邊則是偏豆沙色，其實這種一盤2色的很方便，能根據自己膚色做調和不擔心有挑皮膚問題。

A’PIEU 果汁液態腮紅 （＃Be01）9g約　NT＄151

這罐各位一定不陌生，CP值很高，兩張國父有找！不仔細看整體連刷頭都做得很像指甲油。

▲杏色腮紅。（圖／美人圈）

＃Be01乍看會比較偏向豆沙or奶茶色，但實擦推勻後就是一個很漂亮的奶油杏色，細看還會帶一點微微的珠光感，不浮誇、很自然～而且對乾燥肌膚來說，液態質地會是質感妝的救星！另外，不少網友大愛對黃皮很友善之餘，一擦直接有日雜Model感。

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書、Pinterest

【延伸閱讀】

春夏5支「奶油杏粉色」唇膏推薦！李聖經的甜美自然裸妝必備！

腮紅控最愛的開架腮紅TOP7！討論度爆表的腮紅色號，不顯毛孔就這幾款

2019PANTONE珊瑚橘腮紅，白、黃、黑肌挑選準則！專櫃、平價款一次整理

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 腮紅, 杏色, 奶油杏色, 甜杏色
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「變心徵兆」大公開！天蠍不再管你、牡羊忽冷忽熱

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包　6千有找網友手刀去買

每天聽到「你瘦了」就能減肥成功？心理學家證實：真的有效

6款高質感「短夾」最便宜千元就可入手　小資女犒賞自己沒負擔 鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」 3款「神級粉底」春季駕到！快來找出你的命定款 Nike、愛迪達跑鞋穿搭大比拼！React跟Boost誰才是當今最百搭 柴犬雙層玻璃杯太萌！倒入抹茶牛奶就變綠色柴柴 泰國正妹4個月甩肉30公斤！IG公開3招吸萬人朝聖「吃對比吃少更重要」 該和秋冬土色腮紅說掰掰了！用5款「奶油杏色」迎接溫暖春天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面