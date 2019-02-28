該和秋冬土色腮紅說掰掰了！用5款「奶油杏色」迎接溫暖春天

腮紅還在煙燻玫瑰？快揮別沈重的秋冬色，這個春天還不來個活潑「奶油杏色」！不得不說裡外怎麼看，奶油杏就是個自然、溫柔，很能帶給人一種清新感的色調～

不過很多人認為杏色調會對黃皮來說不適合，不緊張～以下這幾款奶油杏腮紅即便是黃皮、健康肌也不擔心一擦會顯黃！

CUTE PRESS Nonstop Beauty 8hr. Blush（＃07crazy in love） 3.5g 約NT＄156

有在研究泰國彩妝的不會不知道它！而且時常和卡通聯名，辨識度挺高的，不過這塊腮紅實在是太升火又很洗版～

而＃07也算熱賣色，甚至有黃肌的網友評價「到手第一反應也太顯白！」，乍看簡單透明的外殼，質地的粉質卻很好～以橘色調為主，但又有帶一點點粉色，擦起來有種很日雜感，主要這塊的顯色度不錯，建議少量沾取疊擦會比較自然。

Wet n wild Color Icon Blush （＃328B mellow wine）約NT＄92

CP值跟回購率都很高！而且不論是黃皮還是健康肌都能駕馭，＃328B 這一款很可以考慮～

屬於霧面妝感，而＃328B 這款雖然乍看橘調很重，但擦起來是偏橘的蜜桃色，另外很神奇的是，黃皮擦偏一點棕紅感，而白皮膚擦反而是帶點粉嫩感，因此這塊腮紅其實不挑皮；有網友推薦很可以畫出曬傷妝～不過要注意的是，顯色度很高！一定要少量沾取上才會顯自然～

Benefit Gold Rush 柔蜜金胭脂蜜粉 5g NT＄1,200

提到腮紅還真不能少了benefit，而這塊就跟名稱一樣裡到外都是閃亮感十足～

不過，不擔心這腮紅的亮粉會很大、很誇張那種，其實粉質很細緻，而且還不顯毛孔；色調偏橘的裸杏色，不過香檳金的珠光又綜合掉一些橘感，黃皮擦也很OK，顯色、持久度都很棒，另外很值得一提的是妝感很日常、百搭之外，還會有種透亮的光澤感。

Perfect Diary 絲緞雙色腮紅膏（＃03）3g 約NT＄28

有點不太敢相信這超白菜價格！不過整體很小巧，拿起來的樣子也很質感～

小紅書比較常洗版的色號是＃01，不過＃03這盤是聯名款，色號都很實用也很溫柔，質地很滋潤、滑順，妝感自然、和底妝也好融合～而左邊奶油杏色也被稱作是白桃烏龍，右邊則是偏豆沙色，其實這種一盤2色的很方便，能根據自己膚色做調和不擔心有挑皮膚問題。

A’PIEU 果汁液態腮紅 （＃Be01）9g約 NT＄151

這罐各位一定不陌生，CP值很高，兩張國父有找！不仔細看整體連刷頭都做得很像指甲油。

＃Be01乍看會比較偏向豆沙or奶茶色，但實擦推勻後就是一個很漂亮的奶油杏色，細看還會帶一點微微的珠光感，不浮誇、很自然～而且對乾燥肌膚來說，液態質地會是質感妝的救星！另外，不少網友大愛對黃皮很友善之餘，一擦直接有日雜Model感。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書、Pinterest

【延伸閱讀】

春夏5支「奶油杏粉色」唇膏推薦！李聖經的甜美自然裸妝必備！

腮紅控最愛的開架腮紅TOP7！討論度爆表的腮紅色號，不顯毛孔就這幾款

2019PANTONE珊瑚橘腮紅，白、黃、黑肌挑選準則！專櫃、平價款一次整理

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。