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37歲秦嵐體脂只有10%　最美皇后逆生長的秘密「活得像個少女」

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《延禧攻略》可說是2018最火紅的宮廷劇，劇中演員小主娘娘們因為其中角色，而大大爆紅！大家紛紛把演員們的過去翻出來好好比對，當中最美皇后秦嵐可說是最驚艷！早在還珠格格3《天上人間》演出知畫一角，如今十幾年過去，卻比當時美太多，根本逆生長！

回顧一下眉宇間總是溫柔的富察皇后

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

對於後宮一切總是容忍，靜靜地看待所有事物

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

即使到最後崩潰，也帶著病態的美

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

因為演出富察皇后而爆紅，大家開始關注秦嵐如何逆生長，今年37歲的她，臉上不見任何歲月痕跡，體態更是有如少女般的結實線條柔美，體脂竟然只有10%，讓所有人好生羨慕。

這把寬容歲月殺豬刀

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

現在的秦嵐出席各種活動，不論妝容造型都是零死角，秦嵐從知畫一路演到皇后，可以說是大翻身，雖然說歲月是把殺豬刀，但對於秦嵐而言，這把刀對她是寬容的，但其實能有今天的體態，完全來自對自己嚴格的要求。

「每天留一個小時給身體」

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

「每天留一個小時給身體」是她十幾年來堅持的原則。即使拍戲、代言，工作應接不暇，在這每天一個小時裡，好好地和身體對話，不論是上健身房，還是游泳，讓身體知道自己還有進步的空間。

活得像個少女

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

除了健身房、游泳之外，秦嵐特別喜歡做瑜珈，她認為健身瑜珈是一輩子的事情，不要求一步登天，馬上看到效果，只要每天進步一點點，循序漸進就會看到越來越好的自己。

最美娘娘保持少女小秘訣

▲▼ 37歲秦嵐體脂只有10%，最美皇后逆生長的秘密「每天留1小時給身體」（圖／bella儂儂提供）

1. 每星期最少3次健身瑜珈

2. 每天喝足3000 c.c 的水

3. 一定吃早餐，每餐7分飽

4. 早睡早起是真的，不熬夜

5. 多吃蔬菜水果，飲食均衡最重要

6. 少吃刺激性食物，甜食油炸避免

在新年快跟著娘娘一起逆生長吧！

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

秦嵐, 延禧攻略, 網路劇, 富察皇后, 體脂, 健身, 塑身, Bella, 儂儂
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