你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

近日星巴克(Starbucks)在官方IG上PO出一則貼文,照片中分別列出12星座的代表飲品,趕快一起來看看你是哪種飲料吧!是香濃的義式濃縮咖啡,還是輕爽的薄荷茶呢~

#牡羊座(Pink Drink)

前陣子洗捲美國IG的星巴克網美飲品,繽紛的粉色外型,最適合有趣又充滿行動力的牡羊座。

#金牛座(Iced Matcha Green Tea Latte)

抹茶入口時濃厚、甘醇,餘韻帶點苦澀,就如同金牛座平時穩重且富有責任心,但偶爾卻有著異於常人的固執。

#雙子座(Hot + Iced Americano)

不管是在社交還是工作場合,雙子總是能應對自如,擁有兩個面向的他,就像一冰一熱的美式咖啡,雖然本質一樣,但給人的感覺卻不同。

#巨蟹座(Honey Citrus Mint Tea)

天身自帶暖爐的巨蟹座,不僅能夠溫暖身邊的人,還能帶給人安心的感覺,就如同蜂蜜柑橘薄荷茶一樣,柑橘與薄荷的香氣使人放鬆。

#獅子座(Iced Passion Tango Tea)

做事積極的獅子座,同時對人也充滿熱情,就像圖上說的:「The name says it all」,這款飲品的名稱已經說明了一切~

#處女座(Iced Caramel Macchiato)

處處追求完美的處女座,總是能冷靜沉著的處理各項事務,就像這杯冰焦糖瑪其朵,完美融合焦糖、牛奶與咖啡,呈現出無懈可擊的口感。

#天秤座(Flat White with Signature Espresso)

兼具奶香與濃厚咖啡香的馥列白,介於拿鐵與卡布奇諾之間,頂端由漂亮的圓點做結尾,變成一杯完美且口感和諧的咖啡,就如同追求美感與平衡的天秤座。

#天蠍座(Espresso Shot)

天蠍座敢愛敢恨、倔強的個性,同時又帶點腹黑,如同一杯香氣強烈、口感豐富的Espresso,令人難忘。

#射手座(Mango Dragonfruit Starbucks Refreshers)

天生樂觀開朗的射手座,擁有超強的毅力,無論做什麼事情都能輕鬆上手,就像這杯融合不同水果的飲品,給人豐富的味覺體驗。

#摩羯座(Cold Brew)

冷萃咖啡最適合腳踏實地的摩羯座了,簡單又純粹。

#水瓶座(Starbucks Blonde Latte)

在普通的咖啡裡加入一點創新,這杯黃金烘培拿鐵就像愛好新鮮事物、難以捉模的水瓶座。

#雙魚座(Java Chip Frappuccino)

一點咖啡、巧克力、鮮奶油...將一切夢幻的元素都加入星冰樂,就像天真浪漫的雙魚座,甜蜜又美好。

以上12星座的代表飲品,你是哪一款呢?

