你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

編輯／Ping 圖／翻攝自Starbucks Coffee IG「@starbucks」、unsplash.com

近日星巴克（Starbucks）在官方IG上PO出一則貼文，照片中分別列出12星座的代表飲品，趕快一起來看看你是哪種飲料吧！是香濃的義式濃縮咖啡，還是輕爽的薄荷茶呢～

在 Instagram 查看這則貼文 Starbucks Coffee（@starbucks）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 上午 9:44 張貼

＃牡羊座（Pink Drink）

前陣子洗捲美國IG的星巴克網美飲品，繽紛的粉色外型，最適合有趣又充滿行動力的牡羊座。

在 Instagram 查看這則貼文 Starbucks Coffee（@starbucks）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 20 日 上午 10:13 張貼

＃金牛座（Iced Matcha Green Tea Latte）

抹茶入口時濃厚、甘醇，餘韻帶點苦澀，就如同金牛座平時穩重且富有責任心，但偶爾卻有著異於常人的固執。

＃雙子座（Hot + Iced Americano）

不管是在社交還是工作場合，雙子總是能應對自如，擁有兩個面向的他，就像一冰一熱的美式咖啡，雖然本質一樣，但給人的感覺卻不同。

＃巨蟹座（Honey Citrus Mint Tea）

天身自帶暖爐的巨蟹座，不僅能夠溫暖身邊的人，還能帶給人安心的感覺，就如同蜂蜜柑橘薄荷茶一樣，柑橘與薄荷的香氣使人放鬆。

＃獅子座（Iced Passion Tango Tea）

做事積極的獅子座，同時對人也充滿熱情，就像圖上說的：「The name says it all」，這款飲品的名稱已經說明了一切～

＃處女座（Iced Caramel Macchiato）

處處追求完美的處女座，總是能冷靜沉著的處理各項事務，就像這杯冰焦糖瑪其朵，完美融合焦糖、牛奶與咖啡，呈現出無懈可擊的口感。

＃天秤座（Flat White with Signature Espresso）

兼具奶香與濃厚咖啡香的馥列白，介於拿鐵與卡布奇諾之間，頂端由漂亮的圓點做結尾，變成一杯完美且口感和諧的咖啡，就如同追求美感與平衡的天秤座。

＃天蠍座（Espresso Shot）

天蠍座敢愛敢恨、倔強的個性，同時又帶點腹黑，如同一杯香氣強烈、口感豐富的Espresso，令人難忘。

＃射手座（Mango Dragonfruit Starbucks Refreshers）

天生樂觀開朗的射手座，擁有超強的毅力，無論做什麼事情都能輕鬆上手，就像這杯融合不同水果的飲品，給人豐富的味覺體驗。

＃摩羯座（Cold Brew）

冷萃咖啡最適合腳踏實地的摩羯座了，簡單又純粹。

＃水瓶座（Starbucks Blonde Latte）

在普通的咖啡裡加入一點創新，這杯黃金烘培拿鐵就像愛好新鮮事物、難以捉模的水瓶座。

＃雙魚座（Java Chip Frappuccino）

一點咖啡、巧克力、鮮奶油...將一切夢幻的元素都加入星冰樂，就像天真浪漫的雙魚座，甜蜜又美好。

以上12星座的代表飲品，你是哪一款呢？

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