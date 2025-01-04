LV X Murakami小花笑臉大腸圈好可愛　聯名村上隆除了包包還有超多小物

▲LV品牌大使Zendaya拍攝LOUIS VUITTON x Murakami系列形象照。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）與日本藝術家村上隆的合作，絕對是時尚世界的聯名中，非常具份量與代表性的一筆，無論你有沒有經歷過當年的震撼，都一定看過笑臉小花、彩色的Monogram。2025年伊始，雙方再次攜手推出LOUIS VUITTON x Murakami系列，共200多件作品，除了包包、行李箱，還有許多小物例如咖啡杯、掛飾，甚至髮夾與大腸圈等等，讓人好想被這些繽紛有趣的設計包圍，天天都能有好心情。

▲LOUIS VUITTON x Murakami Superflat Monogram髮圈套裝14,100元。



▲Monogram Multicolore頭帶20,300元（左）、蝴蝶結髮夾20,300元。



▲Superflat棒球帽19,400元、Monogram Multicolore手拿咖啡杯18,600元。

要說LV讓村上隆被世界看見並不誇張，2003年春夏聯名系列初登場，白或黑色的包包上是繽紛多彩的Monogram Multicolore，顛覆想像也引爆風潮，接著還有櫻花包、櫻桃包，全都成為熱門話題，村上隆的名字從此被牢牢記得。





▲日本藝術家村上隆與LV再度推出聯名系列。





▲LV在Marc Jacobs（左）任職創意總監時期，開啟了與村上隆的合作。

時任LV創意總監的Marc Jabobs是促成這樁良緣的重要推手，他希望當時將邁入150周年的LV有一番不同的樣貌，但又保留底蘊，Monogram的靈感源自日本家徽，因此找日本藝術家翻轉新頁合情合理，與村上隆的合作從2003年一直到2015年Marc Jabobs卸任才結束，幾天前LV在社群上po出全新LOUIS VUITTON x Murakami的形象影片，Marc Jabobs立刻留下愛心符號，顯見情誼也相當暖心。

▲LOUIS VUITTON x Murakami低跟拖鞋35,000元（左）、平底涼鞋45,200元。



▲LOUIS VUITTON x Murakami貂皮腰包437,000元。



▲2006年秋冬的貂毛包，GD曾背過（右圖）。（圖／翻攝網路）

2025搶頭香開啟聯名戰場的LOUIS VUITTON x Murakami，有全新之作也有老粉們眼熟之處，例如皮革蝴蝶結裝飾、低跟拖鞋等，GD權志龍曾背過2006年秋冬限量推出的貂毛包，此次重現江湖，縮小了尺寸相當可愛。



▲LOUIS VUITTON x Murakami球狀手提包，192,000元。



▲LOUIS VUITTON x Murakami Coussin包，158,000元。

LOUIS VUITTON x Murakami可分為幾個大類，Monogram Multicolore以黑或白為底色，運用數位印刷技術呈現33種顏色交織而成的Monogram圖案，相較於20餘年前使用的網版刷色更為精準、無瑕疵； LV Hands Logo將原本的標誌改成彩色還有小手，很有搞怪逗趣感；可愛的Superflat Panda可見於球鞋、滑板、鑰匙圈等品項，非常搶眼，Superflat Garden顧名思義是笑臉小花的花園，好像在包包上開著派對，彷彿能聽見笑聲，台北101的LV店，一進門就有大型Superflat Garden裝置，樓梯扶手則以彩色Monogram Multicolore裝飾，櫥窗也換上同系列佈置，令人逛店時沉浸於LOUIS VUITTON x Murakami之中。

▲Superflat Panda手袋吊飾28,600元（左）、手袋鍊帶21,900元。



▲Superflat拼圖組33,100元、滑板95,500元。



▲Speedy Bandoulière 20手提包，90,500元。



▲Capucines East-West Mini手提包，234,000元。



▲裝飾LV Hands Logo的Capucines包，238,000元。

目前LOUIS VUITTON x Murakami已經開始販售，3月則將推出第二個篇章，以村上隆的春日櫻花圖案為主題，正好迎接櫻花季的到來。

▲LV台北101店的大型裝飾與櫥窗。

【更多聯名系列】

Stuart Weitzman X SWAROVSKI

新年、新鞋，合情合理。美國鞋履品牌Stuart Weitzman與SWAROVSKI（施華洛世奇）Creators Lab聯手，推出限定版的派對鞋款，讓經典的7.5公分尖頭高跟鞋布滿超過6千顆大小不一的水晶，燦爛奪目，包括霞光黃、霞光粉、極光綠、流光藍，以及飾以透明水晶的銀色款式，隨著步伐熠熠生輝，輕鬆成為派對焦點。

UNIQLO X JW ANDERSON

今年1月10日，UNIQLO X JW ANDERSON的全新聯名將上架，以重新定義的學院風為主題，襯衫、夾克、束口包都簡單又有個性，設計師Jonathan Anderson分享：「這一季的設計將焦點集中於日常經典必備單品，如牛津襯衫、丹寧服裝、Polo衫。特別是牛仔褲和連帽外套，經過版型及細節上的雕琢與詮釋，為經典設計賦予新穎面貌。」