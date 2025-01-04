IKEA新春系列有糖葫蘆好可愛　吉祥水果元素每次新年都能用

▲IKEA FÖSSTA限量新春系列以水果、糖葫蘆等元素營造節慶感。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年即將來臨，IKEA日前推出FÖSSTA限量新春系列，為節日家居佈置注入節慶的熱鬧氣氛，以柿子和石榴等象徵吉祥的水果為設計靈感，還有糖葫蘆、剪紙等傳統年味元素，從門口到餐桌通通都很有Fu，而討喜的設計沒有年份感，每年都能拿出來用一下。

FÖSSTA新春系列以除舊佈新與團聚需求為主題，用柿子圖案象徵「萬事如意」的門墊，則以糖葫蘆造型呈現的LED燈串，柔和的光線也增添溫馨氛圍。靠枕和窗戶裝飾品分別融入石榴元素與傳統剪紙，帶來喜慶與文化感。人造木蘭花以紅色花朵點綴空間，成為植物苦手家中亮眼的祝福裝飾。

該系列在餐桌佈置上也融入大量巧思，石榴圖案為設計的桌巾和隔熱墊，既實用又提升視覺層次；餐碗則結合宋瓷美學與北歐簡約風格，用粉嫩色系為餐桌增添優雅氛圍；糖葫蘆圖案的餐墊和筷子設計則兼具童趣與實用性，為聚餐增添更多趣味。

考量到走春出遊，也推出石榴圖案的配件包、柿子圖案的環保袋等，既實用又富含吉祥寓意，還有專為送禮設計的FÖSSTA禮品袋，簡潔美觀的水果圖案馬上呈現心意與質感。IKEA表示，即起至1／22期間，單筆消費滿6,000元可獲得600元商品抵用券（最高可獲得3,600元）。

HOLA針對農曆新年，也推出多款應景小物，包括自家設計的「食來運轉五行五吉貓」將招財貓結合五行意象，取「五吉=有錢」諧音登場，每款五吉貓分別對應木火土金水以及節節高升、錢包滾滾等好運，最適合送給自己及親友討個好兆頭；「食來運轉五行紅包組」以俯瞰購物車的設計，彷彿將好運食材帶回家，拉出放置鈔票的紙片，購物車裡還有吉祥話。

其他如每年熱賣的DONKEY PRODUCTS，今年也與SMILEY合作，推出超討喜的笑臉招財貓；「曾頭設計六福同心紅包袋」拼在一起，蛇身就能結合成一個「樂」字，自有巧思，以及布紅包選擇，收到的人還可以作為收納包使用，讓送紅包也能很永續。

HOLA表示，即日起至1／22期間，實體門市消費滿5,000元送500元抵用券、線上購物滿2,000元現折300元（不累折）， 除夕到初五（1／28至2／2）期間，來店消費不限金額加價88就能參加抽獎，獎項涵蓋美食、寢具、餐具、鍋具等實用好物，最高可抽到萬元好禮。