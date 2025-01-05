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《魷魚遊戲2》朴圭瑛氣場超強！少女感修長身型秘訣公開　是芭蕾愛好者

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年31歲的朴圭瑛（又譯：朴珪瑛）身高168公分，雖然先天體型纖瘦，但還須靠後天的努力維持和鍛鍊，才能打造像她一樣瘦而不柴、緊緻勻稱的身形，現在就來看看她的保養和維持體態秘訣。

睽違三年，期待已久的《魷魚遊戲2》終於開播！在第二季New In的成員中，又以朴圭瑛最備受注目，曾出演《絕世網紅》徐雅莉、以及《雖然是精神病但沒關係》裡的神經病院護士南朱里，迥然不同的角色朴圭瑛都能完美詮釋，這次在《魷魚遊戲2》中挑戰的是一位拋下孩子的脫北者，頭腦冷靜、身手非凡，這都要歸功於朴圭瑛平日不間斷的鍛鍊習慣。

朴圭瑛維持體態秘訣

1：皮拉提斯床進階訓練肌肉線條

朴圭瑛長期利用韓國超火紅的Pilates Reformer皮拉提斯床來進行鍛鍊，Pilates Reformer皮拉提斯床是透過不同重量的彈簧來產生阻力，進而達到最有效率的訓練，而且還能更深層的鍛練核心和全身肌肉，以及骨盆底肌，進而改善婦科問題。

▲朴圭瑛。（圖／IG@lavieenbluu，下同）

2：長期芭蕾舞訓練

在朴圭瑛個人的IG上可以看到，她時常分享練習芭蕾舞的照片，看得出她十分熱愛芭蕾舞！在一次的訪談中表示，當初練習芭蕾舞是為了矯正體態，經過長時間的練習發現，除了體態變好，在筋骨拉伸的過程中也能為自己釋放不少壓力，讓狀態更好！很多韓國女星像是姜素拉、崔智友也都是芭蕾愛好者，芭蕾Barre是一項不論幾歲都可以進行的訓練，從手臂到肩頸，到最重點的核心肌群和後背部、腿都可以訓練到，除了強化肌耐力，也能美化身型曲線，加上要記住芭蕾的動作順序和組合，對於活化大腦也相當有幫助！

3：避免高熱量零食多吃低糖水果

甜食、零食就是變胖的元兇！為了維持好不容易才鍛鍊出來的身材，朴圭瑛非常自律的拒絕各種甜食零食，嘴饞的時候就用水果來替代，健康又能維持身材。

4：晨起喝黑咖啡去水腫

女生最在意的就是水腫問題了！朴圭瑛也是，她跟大多數的韓國人一樣，喜歡在早上來一杯不加糖的冰美式，冰美式（黑咖啡）除了可以幫助抑制食慾，也能加速代謝燃燒脂肪，並且能夠利尿去水腫，想瘦的人養成喝黑咖啡的習慣絕對會有幫助！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 邊看《魷魚遊戲2》邊敷英熙面膜最應景，竟然還有椪糖護唇膏！

● 猿猴式超慢跑與超慢跑的差別：拱著身讓核心更穩定、能減緩關節的衝擊力！正確練法、如何訓練最有效，都幫妳整理好了

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魷魚遊戲2, 朴圭瑛

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