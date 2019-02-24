韓妞指定度最高的4款「換季髮型」　耳下三公分依舊大熱

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@0eun_dana、@chahong.review_official、金裕貞IG、朴信惠IG、宋慧喬IG

每當換季就會讓人想要改變造型，但是髮型剪來剪去都還是差不多，總是不敢做太大的改變，這邊就來跟大家推薦2019韓妞間最多人指定的髮型，想要做點改變從這邊選絕對不會出錯或後悔！

＃耳下三公分短髮

如果你捨得將一頭長髮剪去，又想要來個出其不意的大改造的話，非常推薦直接來個耳下短髮吧！接下來要春天了，天氣只會越來越熱而已，剪個短髮好清涼，而且還是能隨心所欲做造型～

長度在耳下到下巴上的區間，讓人看起整顆頭會小一號，整體比例也會變得更好，不果不燙的話直直的髮尾看起來就很有俐落感，適合有個性的女孩；若是燙個微捲加上外翹，就多了分甜美可愛。想要隨心情變換也能用電棒捲打造。

像是朴信惠在《阿爾罕布拉宮》完結後便剪去了好幾年的浪漫長捲髮，短髮的她感覺瞬間減齡了不少，也更有精神。最近出新專輯的蔡依林也是以短髮的造型亮相，同樣很有女王風範。

＃中長髮

如果不敢剪到耳下這麼短的話，可以先從差不多肩膀長度的中長髮慢慢嘗試，這個長度的變化也會稍微多一些，是剛好能綁起低馬尾的長度，幾乎不挑人，大家都可以試試看。

上方直直地順著頭型，髮尾則沿著肩膀曲線稍微往外彎，看來非常有氣質，燙上波浪捲也很唯美～能營造出一種輕熟姊姊感。

像是宋慧喬下圖這張中長度的微捲髮，簡直讓她氣質爆表，而最近出演浪漫喜劇《先熱情的打掃吧》的金裕貞，自然的髮型看起來十分清純。

＃波浪長髮

在《阿爾罕布拉宮》中的朴信惠一頭浪漫大波浪捲髮，搭配上西班牙的景色，很有異國風情，美翻了所有觀眾，這是最不退流行的髮型，也是眾多男生喜歡的髮型。





＃長瀏海

在悶熱潮濕的台灣留空氣瀏海是一件非常麻煩的事，雖然好看，但常常出門沒多久就打回原樣，出油也很明顯，如果留膩了空氣瀏海，不妨試試把瀏海留長，大約到下巴的長度，接著可以出門前稍微用電棒捲一下，捲成「ㄦ字形」，看下圖兩張照片左右對照差很多吧！長瀏海修飾臉型的效果非常好，顴骨部分比較寬的人特別適合～

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