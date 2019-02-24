fb ig video ETtoday search mobile

韓妞指定度最高的4款「換季髮型」　耳下三公分依舊大熱

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@0eun_dana、@chahong.review_official、金裕貞IG、朴信惠IG、宋慧喬IG

每當換季就會讓人想要改變造型，但是髮型剪來剪去都還是差不多，總是不敢做太大的改變，這邊就來跟大家推薦2019韓妞間最多人指定的髮型，想要做點改變從這邊選絕對不會出錯或後悔！

＃耳下三公分短髮

如果你捨得將一頭長髮剪去，又想要來個出其不意的大改造的話，非常推薦直接來個耳下短髮吧！接下來要春天了，天氣只會越來越熱而已，剪個短髮好清涼，而且還是能隨心所欲做造型～

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

長度在耳下到下巴上的區間，讓人看起整顆頭會小一號，整體比例也會變得更好，不果不燙的話直直的髮尾看起來就很有俐落感，適合有個性的女孩；若是燙個微捲加上外翹，就多了分甜美可愛。想要隨心情變換也能用電棒捲打造。

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

像是朴信惠在《阿爾罕布拉宮》完結後便剪去了好幾年的浪漫長捲髮，短髮的她感覺瞬間減齡了不少，也更有精神。最近出新專輯的蔡依林也是以短髮的造型亮相，同樣很有女王風範。

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

＃中長髮

如果不敢剪到耳下這麼短的話，可以先從差不多肩膀長度的中長髮慢慢嘗試，這個長度的變化也會稍微多一些，是剛好能綁起低馬尾的長度，幾乎不挑人，大家都可以試試看。

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

上方直直地順著頭型，髮尾則沿著肩膀曲線稍微往外彎，看來非常有氣質，燙上波浪捲也很唯美～能營造出一種輕熟姊姊感。

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

像是宋慧喬下圖這張中長度的微捲髮，簡直讓她氣質爆表，而最近出演浪漫喜劇《先熱情的打掃吧》的金裕貞，自然的髮型看起來十分清純。

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

＃波浪長髮

在《阿爾罕布拉宮》中的朴信惠一頭浪漫大波浪捲髮，搭配上西班牙的景色，很有異國風情，美翻了所有觀眾，這是最不退流行的髮型，也是眾多男生喜歡的髮型。

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

＃長瀏海

在悶熱潮濕的台灣留空氣瀏海是一件非常麻煩的事，雖然好看，但常常出門沒多久就打回原樣，出油也很明顯，如果留膩了空氣瀏海，不妨試試把瀏海留長，大約到下巴的長度，接著可以出門前稍微用電棒捲一下，捲成「ㄦ字形」，看下圖兩張照片左右對照差很多吧！長瀏海修飾臉型的效果非常好，顴骨部分比較寬的人特別適合～

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

▲女生髮型。（圖／翻攝自IG@0eun_dana）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

美麗, 髮型, 中長髮, 大波浪, 2019髮型
fashion.net

熱門文章

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

米蘭直擊／卡爾拉格斐FENDI人生謝幕很逼淚　秀前10天仍監工

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

ET Fashion

推薦閱讀

全球首座「瑪莉歐樂園」2020年登場　手刀買機票去冒險吃金幣吧～

JK羅琳：哈利跟妙麗才是天生一對！但在感情中，快樂比適合更重要

水瓶座超怪性格揭秘！適合遠距離戀愛、朋友永遠比自己重要

丁海寅脫了！　超Man「牛奶背肌」撩暈粉絲：不行了 泰國男網紅低成本Cos艾莉塔　手拿湯匙、鍋子當盔甲100%神還原 學會5種「超簡單」拍照姿勢吸讚數滿分　不用再傻傻比Ya了 悟空、達爾變潮了？穿長版風衣現身在《七龍珠超：布羅利》 GUCCI拒絕再踩雷！「奧客應對SOP」出爐　收回黑臉毛衣 女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！ 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面