水瓶座超怪性格揭秘！適合遠距離戀愛、朋友永遠比自己重要

▲水瓶座高深莫測的個性大解析。（影／Youtube「見習網美小吳」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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一提到水瓶座，大家的印象就是「怪人」、「外星人」，而且不僅外人覺得怪，連水瓶也引以自豪。「見習網美小吳」就分析，其實高深莫測的水瓶們，還有這些你不知道的特質，超神準點評一起來膜拜。

# 適應力、創造力強

無論是工作還是學校生活，水瓶都能在短時間內進入狀況。並且因為個性上的奇特，擁有不同常人的強大創造力，看事情的角度和其他人不一樣，也常被外人認為是十分聰明的星座之一。

# 有遠見能看到長遠利益

水瓶的聰明已經獲得外界共識，其實也代表他們看得方向比較遠，重視長遠考量，習慣慢慢去經營，這一點是別的星座比較難達成的。

# 博愛、重視友情比愛情多

這一點是優點或缺點就見仁見智了，身為水瓶的友人，會發現他們義氣博愛的一面，但是很容易就變成中央空調，對誰都是暖男暖女。在情人眼裡就是缺點了，容易被冠上花心大蘿蔔的名號。

# 比起物質更在意品質

水瓶認為金錢不是最重要的事情，比起物質需求，比較在意品質。會在生活上下一番功夫，讓自己過得更舒適。

# 不會輕易被洗腦

水瓶的一大優點就是不隨波逐流，別人說什麼做什麼都與他們無關，只要水瓶決定好一件事情，就不會受到別人影響。反之，水瓶也不會去洗腦別人，所以和他們交流起來十分舒服。

# 超適合遠距離戀愛

水瓶的戀愛屬於細水長流類型，他們不需要每天見到對方或是黏在一起，通常3、4天見一次面就夠了。水瓶天生需要個人空間，也是因為有距離，才會在見面的時候更加珍惜對方，所以跟水瓶戀愛，以老夫老妻的模式準沒錯。

# 追水瓶座習慣最重要

想虜獲水瓶座的心，習慣和聊天兩件事不可少，另外也別急著告白，如果水瓶對你有意思，那麼你一定能感受到，操之過急反而越來越遠。只要讓他慢慢習慣你的存在，這時候出擊一定能成功。

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