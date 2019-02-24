15個比利時皇室秘辛！擁有高顏值繼承人、勞倫特王子愛飆車被吊銷駕照

說到比利時皇室，你想到什麼？儘管名氣不如英國皇室響亮，他們卻是歐洲現存皇室中血統最純正、政治影響力最大的一家人，連英國女王都無法企及...以下為你總整理關於比利時皇室，15件你不可不知的大小事！

少數仍有政治影響力的皇室



不同於世界上大多數的皇室，比利時皇室仍然具有實質的政治影響力。國王不只肩負剪綵、主辦宴會等一般皇室形式上的職責，也不時會參與政治活動。

2001年，比利時擔任歐盟輪值主席國期間，歐盟領袖會議在比利時皇室的私人宮邸拉肯城堡舉行。會議中通過《拉肯宣言》，為歐盟接納新成員做準備。2010年，當政府組閣談判持續破局，導致國家歷經500多天無政府狀態的時候，前任國王阿爾貝二世在化解政治僵局的過程中，也發揮了重大作用。

舉國第一美人：保拉皇后



阿爾貝二世的妻子保拉皇后（Paola Ruffo di Calabria）來自義大利的貴族家庭，出嫁前因驚世美貌而有著「亞平寧的天鵝」的美稱。

她的外表和魅力與摩洛哥王妃葛蕾絲凱莉不分伯仲，還曾屢次被評為全球最性感的女人。與阿爾貝二世婚後她生下三子，長子菲利普就是比利時現任國王。

國王私生女醜聞



國王阿爾貝二世於2013年退位，將王位傳給兒子菲利普，據媒體揣測，與私生女的醜聞纏身有關。一名叫Delphine Boël的藝術家堅稱自己是阿爾貝二世(Albert II)的私生女，還曾辦了一個展覽，諷刺國王不承認親生孩子的懦弱與無情。

執子之手，與之偕老



雖然阿爾貝國王一直沒有正面回應過這個問題，但他曾與保拉分居多年，儘管現在重修舊好，但外界紛紛議論私生女的傳聞極有可能為真。而保拉皇后也曾在訪談中說道：「我們之間有很多問題，但我們現在都理解對方並釋懷了，我們現在很幸福快樂。」

溫婉大器的瑪蒂爾德皇后



瑪蒂爾德原是波蘭貴族之後，在現今遍地都是「平民皇后」的歐洲，成為碩果僅存的一位貴族出身皇后，也是比利時歷史上第一位在比利時出生的皇后。

皇后也是特殊教育專家



儘管出身顯赫，她卻沒有千金小姐的嬌生慣養，反而致力於特殊教育，以語言療法幫助兒童及殘障人士，也是聯合國兒童基金會的代表。瑪蒂爾德與菲利普兩人鶼鰈情深，已育有四名子女還是十分恩愛，常常公開放閃，是歐洲皇室的模範夫妻。

史上「最狂」王子勞倫特（Prince Laurent）

勞倫特王子是現任國王菲利普一世的弟弟，我行我素的個性被媒體和民眾稱為「叛逆王子」、「受詛咒的王子」。

他常在未知會政府的情況下，擅自出訪其他國家，與具爭議的政治人物會面，例如剛果總統卡比拉（Joseph Kabila）、前利比亞領袖格達費（Gaddafi）的兒子、斯里蘭卡總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）等，還和美國總統川普一樣愛發推特。

去年他又私自會見中國官員。他身穿軍服出現在中國駐歐盟使館的解放軍90週年活動，還與中方官員合照，並上傳到推特。首相米歇爾屢次警告他，他卻說：「有些政客和皇室成員，應該少管我一點。」於是國會宣佈展開處分程序，扣減他每年的津貼。另外，勞倫特王子也曾多次因超速駕駛被罰款，更被吊銷駕駛牌照，事後卻說政府應該要為開快車的人另設一種「超速牌照」。

高顏值王位繼承人伊麗莎白公主



伊麗莎白公主（Princess Elisabeth）是菲利普一世的長女，比利時於1991年修改皇室繼承法後，王位繼承不再是男性的專利，伊麗莎白公主因此成了繼承排序上的第一人，預計將成為比利時歷史上第一個女性皇室繼承人。

比利時公主從小學中文



從小集萬千寵愛的她受到良好的教育，不只會說比利時的兩種官方語言法語及荷蘭語，還能說上幾句中文！而她清秀亮麗的外表也時常是媒體大眾注目的焦點。

皇室差點無家可歸？



拉肯城堡為比利時皇室私人居住的宫邸。但利奥波德二世在去世前留下了遺囑，把拉肯城堡贈予國家。繼位的阿爾貝一世後来才得知拉肯城堡已經歸屬國家，自己一時之間竟然無家可歸，於是和政府達成協議：拉肯城堡產權歸國家所有，但國王一家可以免費在城堡居住，不開放外人參觀。

遊客時常造訪、位於城市裡的布魯塞爾皇宮則是是皇室的辦公場所，並用於國事宴請和王室典禮。每到夏天，皇宫就會對外免費開放一個月。

比利時皇室其實來自德國



比利時曾經屬於法國及荷蘭，直至1830年才獨立建國。獨立後，比利時決定沿襲歐洲君主立憲的傳統，於是在歐洲各國找尋合適的國王人選。

他們一開始屬意法國王室成員，但法國卻對比利時區區小國嗤之以鼻，因此回絕了這個邀請。最後，他們選中了一位德國貴族，薩克森–科堡–哥達公國(Saxe-Coburg and Gotha)的利奧波德王子(Prince Leopold)擔任第一任國王， 封號為利奧波德一世(Leopold I)。

拒絕接下希臘的王位



利奧波德一世本身也不是省油的燈，在答應接任比利時國王前，他曾拒絕擔任希臘國王的邀請，看來是當時歐洲政壇中炙手可熱的人物！

與英國維多利亞女王的淵源



利奧波德一世曾與英國國王喬治四世的女兒，夏洛特公主聯姻。夏洛特原本有望繼承英國王位，卻不幸因難產過世。為了鞏固家族的政治勢力，利奧波德利於是極力撮合姐姐維多利亞與英國愛德華王子的婚姻，而维多利亞與愛德華的女兒日後就是英國歷史上最著名的明君之一，維多利亞女王。如此說來，利奧波德一世其實就是維多利亞女王的舅舅！

皇室聯姻最強月老



此外，利奧波德一世在維多利亞長大後，又力薦自己的侄兒艾伯特王子作她的夫婿。後來兩人不只成婚，婚後感情還十分融洽，女王甚至曾親筆寫信感謝舅舅為她帶來幸福。

殖民黑歷史



在歐洲各國紛紛到海外尋找殖民地的風潮中，比利時的第二任國王，利奧波德二世看見非洲的商機，便開始開發剛果的橡膠及礦產。然而，他在剛果統治的手段卻非常殘暴，上千萬剛果人慘遭屠殺，與納粹種族清洗相比有過之而無不及。

比屬剛果要到1960年才終於脫離比利時獨立。這段悲慘的歷史至今卻仍深深影響著剛果現代的發展，但比利時政府始終拒絕公開相關文件及調查報告。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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