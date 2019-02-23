UNIQLO x JW最新聯名3／8開賣！20樣「春夏英倫單品」又來燒荷包

編輯／Ann 圖／翻攝自UNIQLO官網

UNIQLO 和 JW ANDERSON過去兩次的聯名成績亮眼，近日也公開將在2019年春夏迎來最新聯名。男女裝配件多達20樣單品，3／8全台門市開賣，這次粉絲們的荷包真的低擋不住啦！

此次合作是UNIQLO 和 JW ANDERSON的第三次聯名。從春夏風格入手，以 UNIQLO簡約時尚風，融入 JW ANDERSON的經典英倫風，包括飛行外套、渡假風穿搭，皆為本次設計重點。

女裝方面，以休閒為主的裙子以及裙褲，寬鬆夾克和帶格紋襯裡的風衣，賦予日常舒適的高品質。男裝搭配了合身剪裁的條紋T恤，以及軍事風格大衣，在功能性和穿搭追求上，都是頂級享受。

J.W設計師Jonathan William Anderson也提到，此次合作就像是一個「清新的衣櫃」，在穿著上就能豐富你的春夏生活，並且男女裝的混合是J.W的標誌性風格，結合UNIQLO 的 Lifewear 理念，任何年齡以及性別，都能展現獨特穿衣風格。

形象廣告中，模特拿著書本在校園中行走，穿著UNIQLO 和 JW ANDERSON聯名款，清新時尚感又是全新的體驗。目前暫定3／8於網路商店及全台門市開始販售，請感興趣的朋友多加留意。

在 Instagram 查看這則貼文 UNIQLO ユニクロ（@uniqlo）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 21 日 下午 9:01 張貼

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