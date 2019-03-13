天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界

▲天生臭臉其實人很好的5大星座。（圖／翻攝自unsplash）

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不知道你有没有遇過一種人，那就是表面上很厭世、常擺著一副臭臉，看似不好相處，開口說話之後反差超大的人呢？以下就公開天生跩臉，其實是好人的5大星座！看看你上榜了沒？

牡羊座

牡羊座一直有火爆浪子的稱號，喜歡用臭臉去掩飾一切的他們，其實只是擅長保護自己，一旦和牡羊熟悉過後就會發現，他們重義氣，在乎朋友比自己還重要。不過翻臉也和翻書一樣快，愛恨就在一念之間。

天蠍座

天蠍座天生不愛社交，屬於超喜歡獨處的邊緣人，所以每當到了新的環境，就會板起一張臉，因為他們不知道如何與他人打成一片，也覺得社交是很累的事情。寧可被冠上厭世罪名，也不想假惺惺裝熟。不過天蠍的內心很柔軟，只要開口說話，都能感受到他們善良的一面。

射手座

射手座是喜歡社交的星座，不過前提是他們想要和你做朋友。通常射手會建立起保護機制，也就難怪大家印象中的射手幾乎都是拽拽的，遇到不熟的人或是討厭的人，射手絕對臭臉一整天，要比脾氣硬，他們也絕對不會輸。但是天生就是外冷內熱，親近之後還是能融化他們。

天秤座

天秤座會因為一些雞毛蒜皮的小事生氣，例如飲料忘記去冰、男友不聽話，任何事情都可以憤怒，所以容易板著一張臭臉。不過他們天生健忘，脾氣來得快去得也快。心地善良的天秤總是以周圍的人為出發點考慮，所以別被他們的厭世臉嚇到，其實天秤很好相處。

水瓶座

水瓶座常常給人臭臉或是不好相處的印象，其實他們心思簡單，只是怪異的個性讓大家難以親近。並且水瓶也引以為豪，絲毫不在乎大家的看法，怪就是自己的特色，因此水瓶常常把自己關在小世界裡，有勇氣去打破的人才會發現，其實他們沒那麼難親近，只是想法超乎常人。

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