fb ig video ETtoday search mobile

天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界

> >

▲天生臭臉其實人很好的5大星座。（圖／翻攝自unsplash）

 編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不知道你有没有遇過一種人，那就是表面上很厭世、常擺著一副臭臉，看似不好相處，開口說話之後反差超大的人呢？以下就公開天生跩臉，其實是好人的5大星座！看看你上榜了沒？

牡羊座

牡羊座一直有火爆浪子的稱號，喜歡用臭臉去掩飾一切的他們，其實只是擅長保護自己，一旦和牡羊熟悉過後就會發現，他們重義氣，在乎朋友比自己還重要。不過翻臉也和翻書一樣快，愛恨就在一念之間。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

天蠍座

天蠍座天生不愛社交，屬於超喜歡獨處的邊緣人，所以每當到了新的環境，就會板起一張臉，因為他們不知道如何與他人打成一片，也覺得社交是很累的事情。寧可被冠上厭世罪名，也不想假惺惺裝熟。不過天蠍的內心很柔軟，只要開口說話，都能感受到他們善良的一面。

射手座

射手座是喜歡社交的星座，不過前提是他們想要和你做朋友。通常射手會建立起保護機制，也就難怪大家印象中的射手幾乎都是拽拽的，遇到不熟的人或是討厭的人，射手絕對臭臉一整天，要比脾氣硬，他們也絕對不會輸。但是天生就是外冷內熱，親近之後還是能融化他們。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

天秤座

天秤座會因為一些雞毛蒜皮的小事生氣，例如飲料忘記去冰、男友不聽話，任何事情都可以憤怒，所以容易板著一張臭臉。不過他們天生健忘，脾氣來得快去得也快。心地善良的天秤總是以周圍的人為出發點考慮，所以別被他們的厭世臉嚇到，其實天秤很好相處。

水瓶座

水瓶座常常給人臭臉或是不好相處的印象，其實他們心思簡單，只是怪異的個性讓大家難以親近。並且水瓶也引以為豪，絲毫不在乎大家的看法，怪就是自己的特色，因此水瓶常常把自己關在小世界裡，有勇氣去打破的人才會發現，其實他們沒那麼難親近，只是想法超乎常人。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 運勢, 臭臉, 厭世, 好人, 善良
fashion.net

熱門文章

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」

ET Fashion

推薦閱讀

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！　全為了超百搭「饅頭鞋」

隋棠8個人生金句值得女孩筆記　「沒有100分的另一半，只有樂意包容的彼此」

姊妹約起來！研究：4人閨密快樂指數高　一周約2次有助身心健康 天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界 野餐必備5大「網美拍照App」！　隨便拍IG都輕鬆破百讚 香奈兒有史以來最知名的包款TOP8 　必收老佛爺時期的設計 這動作反而造成環境汙染！寶特瓶的瓶蓋、瓶子要一起丟　才能回收再利用 泰勒絲體悟「沒有永遠的朋友」　不合就放手吧～ 入籍台灣後首度露面！　瑞莎驕傲自薦：我能當導遊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面