12星座「水星逆行」如何破解！天蠍留意工作衝突、雙魚桃花上升

在2019年會遇到3次水星逆行，第一次將在3月6日進入，而在3月28日結束，今年的水星逆行都是在水象星座，除了第二次的水逆會從火象星座的獅子座逆行回水象巨蟹座，我們先來看看第一次的水星逆行在雙魚座，需要注意什麼？

通常水星代表著溝通、表達、思考、交通、電器用品類…等，而在水星逆行期間，要特別留意關於合約、交通上的安全、電器用品的使用，如要做一些重大決定時，也需要特別謹慎，溝通上也要特別注意。

水逆有感組：處女座 中立看待事情，別期待過高

處女座在水逆期間，特別需要留意自己在溝通上很容易帶著過高的期望，而沒去看見事情的真相，當自己所期待的落空時，情緒起伏會過大，而有的處女座在這段時間，會突然冒出一些新的機會，別因為怕失去這些機會，而在慌亂中下決定。

處女座的能量剛好與雙魚座是180度對衝，而處女座通常是要求完美，處事較為嚴謹，但因為受到雙魚座水逆的影響，容易陷入某種執著的觀點中，聽不見別人的建議，或是覺得某些事情處理的“差不多”就好，反而容易出問題，這是需要注意的。

水逆有感組：天蠍座 做好事前功課，面對突如其來的考驗



雙魚座和天蠍座同屬水象星座，就算在水星逆行期間，通常不會有太多的影響，大多時候是內在有股焦慮不安，但這次的水星逆行第一天開始，也是天王星結束7年在牡羊座的時間，進入金牛座為期7年左右，而這個位置剛好與天蠍座是180度對衝，加上火星能量也直衝天蠍，代表著天蠍座將有新的挑戰。

因此在3月這段時間開始，天蠍座將開始要留意與伴侶或工作夥伴的競爭關係，很有可能因為彼此的價值觀不同產生衝突，學習緩和不帶情緒的溝通，並留意自己是否太過固執於某些想法，學習在各種關係中和諧的合作，是接下來的重點。

水逆有感組：雙子座 留意話語過犀利，而傷人傷己



雙子座本身是水星掌管，都是與溝通、思想、語言相關，而雙魚和雙子屬於衝突相，因此雙魚水逆這段時間，要特別留意自己某些話語傷到人，但卻不自知。而這樣的力量可能回到自己身上，產生許多不舒服。

有的雙子特別容易感到頭暈、或是支氣管發炎、免疫系統降低的狀況，良好的休息品質才能保持活力，這段時間妳容易沒有安全感，思緒特別混亂，別過於鑽牛角尖，面對一些想要控制的事物，失去也沒關係，需保持平常心才有所學習。

水逆有感組：射手座 旅程中要謹慎，別粗心大意



今年的幸運之星在射手座，因此也眷顧了射手一整年，就算遇到一些不舒服的情況，也能適當化解，而射手座水星逆行這段時間，要特別注意合約、旅行相關的狀況，本來會注意這些的射手，很有可能特別粗線條，或忘了一些重要的小事。

射手座這段時間會特別敏感，非常需要感受被支持，但外在又假裝沒事，容易陷入某些執著的情緒之中，此時要特別注意言語的力量，因為妳不知道自己講話太硬，也傷到身邊愛妳的人，反過來自己會特別難受。

亂中有序組：雙魚座 長官賞識，桃花上升



這次的水星逆行對雙魚座來說並沒有太大的衝突，反而在工作上面開始得到主管的重視，自己面對未來道路的發展，漸漸清晰，溝通能力也穩定成熟，人際桃花面逐漸上升的趨勢。

要稍微注意的是，有時雙魚座會過於鬆散，面對原本已有的機會，可能太有把握，反而沒有準備好就上場，讓別人有種不被重視的感受，但好險會意識到哪裡沒做好，而巧妙的搶救回來。

亂中有序組：水瓶座 重新整頓，亂中有序



水瓶座從3月開始會有一團亂的狀況出現，面對之前做好的決策，可能又會有許多修改，但因為夠機靈，加上平時人際關係經營的不錯，在需要協助時，身邊的人脈此時都幫的上忙，讓妳稍稍鬆一口氣。

面對這些混亂，或身邊同儕的變動，妳需要沉得住氣，別放棄原本已有的累積，感到有瓶頸就更要堅持下去，在水逆這段時間，財務上需要重新調整一下，可能原本妳就有這些想法，但遲遲未整理，現在正是沉思的時候。

亂中有序組：獅子座 有點不安，需充實內在



獅子座在水星逆行時間，在外在並沒有太大的狀況，但自己知道不斷的忙碌著，但是心中有種焦慮不安感，對於某些人事物，只要一想到就會有害怕失去的感受，但妳要知道這些安全的感受，是無法從他人身上獲得，需從自身下工夫。

如果這段時間要到遠地，要提前做好準備，以免遺漏一些重要的事物，而多花錢來處理，3月開始，妳很有可能會出現一些機會，讓妳承擔更重大的責任，面對一些大的挑戰，是個好的開始，來讓自己成長倍增

亂中有序組：牡羊座 內心探索，別鑽牛角尖



牡羊座在水逆這段時間，會有些鑽牛角尖，面對之前一直掛在心中的事情，更會有種無形的固執，但拿掉這些感覺來看，其實一切都蠻順利的，因此調整自己心境是很重要的，只看著不好的部分，內心會很難滿足。

很有可能此時妳會特別期望某種關心，或某種進展，情緒上更執著於某些人事物可以改變調整，反而陷入自己的情緒起伏，這次的水逆會翻湧出心中舊有的傷痛，而無意識的投射在身邊的人身上，當妳遇上執著時，更需要停下來與自己反思。

水逆較無感組：魔羯座 機會出現，專注當下



魔羯座在這段時間，一直有不錯的機會出現，感受不太到水逆的影響，而有的單身魔羯會突然出現對象，甚至很快進入到交往之中，重視工作又在戀愛中的魔羯，自然很開心享受於這樣的忙碌感。

魔羯座在水逆這對時間，思緒還是會有打結的時候，有時面對一些壓力，會說不出自己的想法或感受，此時要放下自己理性，多用感性來表達，當想法卡住時，可以試著把心中的樣貌用畫圖的方式整理，圖像思考的方式，或許會簡單許多。

水逆較無感組：金牛座 重視交友，但別過於極端



金牛座在水星逆行這段時間，對於某些朋友的感覺會很兩端，喜歡與不喜歡變得很明顯，但也因為這樣有時容易陷入一時的情緒中，而造成一些誤會產生，因為感覺是來來去去的，並不代表權步，因此釐清自己的思緒是非常重要的。

這段期間很有可能會遇到感覺知心的朋友，可以討論很深的話題，開始對於內在探索，想要了解的更多，當妳這段時間愈重視團隊，透過與他人和諧的合作過程，這些學習會回到自己身上，而打開一個了解自己的機會。

水逆較無感組：巨蟹座 適合學習，接觸新的圈子



在水星逆行期間，巨蟹座在自己的專業上，開始有種堵塞感，依然很認真的做事，但總覺得自己哪裡還不夠，但這樣的狀況並不會太糟，只是在之前妳早就想要拓展自己的生活了，只是還沒開始進行。

此時的妳，非常適合參加新的活動、社團、或學習進修，當妳開始接觸不同生活圈時，會有許多新的想法和觀點進來，而不在這麼執著於之前所認為的，當這樣時，妳也會開始有個頭緒，知道自己從哪開始提升專業。

水逆較無感組：天秤座 重視健康，對工作別過於用感覺行事



在水逆期間，天秤座大致上都還不錯喔，唯有要注意自己的健康與工作的小狀況，因為可能之前容易累積情緒，而造成工作上的失衡，而情緒和身體也因為這些不平衡覺得有些不適，當釋放情緒之後都會改善許多。

天秤座開始要重視自己，別為了要與人建立良好的關係，忽略心中的感受，或許有時會很難拿捏這兩者之間，但只要願意多嘗試，才有機會找到一個平衡點，水逆的過程雖不會有太大影響，卻是個開始學習與多樣的情緒面貌相處的好時機。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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