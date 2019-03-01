2019十大熱門時尚Hashtags！#wiwt、#HypeLife讃數馬上飆升

在這個社群網路發達的時代，不少人都會把每天的一舉一動發佈在 Instagram 上和大家分享。無論是穿搭、美食、旅遊、攝影，你總會精心安排自己的 IG 排版，或是百裡挑一然後花 10 分鐘修圖，只為和更多人分享你的生活。當然，加上密密麻麻的 #Hashtag 一定也不能少。

但 Hashtag 並非放越多越好，也不是越多人用就越有效，這反而更容易讓你的照片埋沒在成千上萬的貼文海之中。只有加上適當的 Hashtag，才能遇上更多志同道合的人關注你。我們特別搜集了 10 個 2018 年流行時尚 Hashtag，快點將它們儲存起來，今年一定能夠派上用場！

#wiwt（13,289,000+ 則貼文）

#wiwt 不是什麼新 Hashtag，但如果你是日常穿搭貼文的愛好者，就必須記下它。#wiwt 是「What I wore today」的縮寫，喜歡分享穿搭照的你，下次在早已泛濫的 #ootd 之外，可以多一個選擇。

#CoffeeNClothes（317,000+ 則貼文）

假期約上姐妹淘去咖啡廳度過慵懶的下午，總要細心打扮配合當天的心情，因為除了咖啡和聊天之外，拍照是指定動作。#CoffeeNClothes 顧名思義是去咖啡廳的造型打扮，而且在這個Hashtag 裡還能找到精緻的甜品和咖啡拉花。

#MakeYouSmileStyle（952,000+ 則貼文）

穿什麼衣服是視乎場合和心情，哪種造型能讓你 Smile，每個人的定義都不同，但肯定不會是裝酷的造型。可能是衣服上搞怪的圖案、鮮豔的色調、或者是衣服上一句幽默的 Slogan，總之哪天造型讓你心情大好一整天，那便是#MakeYouSmileStyle。

#LogoTee（33,000+ 則貼文）

近幾年的街頭風格勢不可擋，而 Logo Tee 就是打入街頭潮流、宣傳品牌文化的最直接方式，去年大熱的 Gucci 和 Supreme Logo Tee 便是一個例字。今年這股風潮仍然不滅，因此 #LogoTee 仍然可以派上用場。

#ShoeCrush（54,000+ 則貼文）

女人是鞋癡是不變的事實。無論是高跟鞋還是球鞋，鞋子買回來穿上腳第一件事不是落地，而是先拍照放上 IG 曬一曬，又或是拍一張被塞滿的鞋櫃，連一點空隙都不留給男友，但記得加上 #ShoeCrush，向全世界炫耀一下。

#IHaveThisThingWithWalls（218,000+ 則貼文）

拍攝美照不能馬虎，特別是隨便對著鏡子拍照，會讓別人忽視你的完美造型，焦點卻放在投射在鏡子裡雜亂的房間。下點功夫找個可以和造型搭配的背景吧，例如一棟外牆色彩鮮豔的建築、或者隱藏在後巷的塗鴉牆。#IHaveThisThingWithWalls 還能換成其他單字，例如 #IHaveThisThingWithFloors 或 #IHaveThisThingWithDoors 等等。

#LiketKit（3,957,000+ 則貼文）

有時候真的不得不佩服科技所帶來的便捷。 #LiketKit 是應用程式 LIKEtoKNOW.it 推出的 hashtag，用戶只要對有下這個 hashtag 的照片按讚，就會收到一封該造型的購買連結。當然，即使你沒有和這個程式合作，仍然可以使用 #LiketKit 這個 Hashtag，讓更多人搜尋到你。

#FromAbove（799,000+ 則貼文）

#FromAbove 顧名思義就是從上往下拍照的視線，不知從何時開始，各類攝影愛好者都愛用這種拍攝方式，你也肯定拍過。無論是拍攝一桌精緻的美食、或是近年興起的 Rooftopping 高空攝影、還是分享自己的下半身造型，從上而下總能捕捉更有趣的構圖。

#HypeLife（477,000+ 則貼文）

人們會用「Hype」來形容一些熱潮、炒作、瘋狂的事物，而#HypeLife 就是一種強調酷的生活方式。如果你喜歡潮流文化或街頭風格，例如當你買了雙最 Hype 的球鞋，或是在某幅塗鴉牆下拍穿搭照，又或是參觀了某位街頭藝術家的展覽，不妨加上 #HypeLife。

#UrbanOutdoor（17,000+ 則貼文）

近年不少戶外品牌都強調 Urban Outdoor，即在機能性服飾中加入時尚元素。即使不去郊區或進行戶外活動，在城市裡也要穿上充滿戶外風格的機能性服飾。

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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