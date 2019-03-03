奧斯塔羅12星座一周運勢0304-0310　射手桃花出現、雙魚莫名花費增加

20190304-0310奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：水瓶座事業運最旺！對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷的尋找機會，在目前的工作中，有往上爬升的機會，而公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方的關係，在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，單身的朋友，奧斯提醒你，下周要注意桃花的出現，或許會有不錯的對象出現，要多加注意喔！

TOP3：金牛座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質、企劃性質的朋友，下周也有望多接些case，讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：下周面臨學／事業，工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，導致處理事情或面對問題時，多了份厭倦感。

2.巨蟹座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議，下周避免和另一半爭執，因為下周的爭執，容易讓另一半往心裡去，不會隨時間忘記的，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好喔！

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單的可能性存在，或莫名的花錢，下周要多加注意囉！

牡羊座

開運顏色：紫色

幸運數字：11

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊的朋友，則顯得腳踏實地許多，踏實的因素，在下周完全落實在生活當中，而這樣的態度，將讓你朋友有安心的感受，所以下周會是實際的一周，要多加把握，另外需要注意的是，下周的物質欲望會提升許多，需要避免不必要的開銷。

愛情運勢★★

解析：下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的，雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係，讓自己在下周的工作上，許多事情都親力親為，而這樣的狀況，讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

金牛座

開運顏色：綠色

幸運數字：26

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友，思緒清晰也活絡許多，正是需要動腦的時期，下周是值得把握的一周，另外下周的思緒也清晰許多，所以面對問題時，都能妥善解決，不拖拉，會是解決能力良好的一周，奧斯提醒下周，雖然思緒條理清晰，但始終有未付諸行動的情況，所以行動與思緒並行，將會是不錯的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，因為如此只在想像的階段，有點忽略現實的發展，所以也要著重在現實，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業方面，則顯得有點不切實際，可能是手邊工作還沒完成，就在想如何慶祝，雖然下周工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質、企劃性質的朋友，下周也有望多接些case，讓你多賺點錢喔！

雙子座

開運顏色：黑色

幸運數字：45

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友則顯得粗心許多，許多事情不夠周詳就付諸行動，造成隱憂，建議以下周的思緒狀況做決定，再多花點時間思考，另外，奧斯提醒下周內心的渾沌影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，別影響自己太深。

愛情運勢★★

解析：下周雙方面對情感顯得不太用心，有漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學／事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要提起熱情，面對工作時也要細心一些，別讓下周的狀況，抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財，會是一大重點。

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：88

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友，將會念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你腦中，另外因為這樣的狀況，讓自己停留在過去不願意踏出新的一步，顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活。

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為都將容易讓另一半往心裡面去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好喔。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況，連帶影響到上司或同事對你的評論，所以下周在工作要多加把勁，面臨問題也要適時求助。

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周，避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

獅子座

開運顏色：土黃

幸運數字：12

整體運勢★★

解析：下周將會是獅子朋友信心消退的一周，目前手邊事情的掌握度也開始下降，除了是因為自信心消退外，因自信消退產生對自我的疑慮影響了工作，奧斯建議下周在面對事情時要再堅定一點，不然就會白忙一場了。

愛情運勢★★★

解析：下周雙方溝通將下滑許多，連帶信任感的下降，導致自己將事情放在心裡不願提出來，最後卻變成爭執，奧斯建議下周要適時的將想法提出來，與另一半溝通別一個人悶在心裡，對事情是沒有幫助的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，但都無法實際的付諸行動，漸漸讓自己混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行，一堆想法在腦中會累死自己的。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，其中投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

處女座

開運顏色：天空藍

幸運數字：57

整體運勢★★★★

解析：下周處女座的朋友，對於目前的現況感到知足，不像過去給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息，但別停下自己未來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可行的喔！

天秤座

開運顏色：黃色

幸運數字：32

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法，在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是朋友，因為這樣的狀況，讓天秤朋友的情緒受到影響，奧斯提醒下周面對自己想做的事或想法，要堅持一點，避免外來的評價而動搖自己的內心。

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，屬暫時性的，而這樣的爭執，也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵，可別往心裡去。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學／事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會喔！

天蠍座

開運顏色：藍色

幸運數字：40

整體運勢★★★

解析：天蠍座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不會如此強烈，在面對事情上會較被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要在主動些，不然下周的被動將影響許多狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下，也將浮現讓你感到苦惱，需多多留意。

事業（學業）運勢★★

解析：下周面臨學／事業工作，也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

解析：：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若有投資的朋友下周不建議做增資動作。

射手座

開運顏色：灰色

幸運數字：22

整體運勢★★★★★

解析：射手的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有惱人的事情，也都在下周結束，讓你長久以來的緊繃放鬆不少！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象會出現，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離，將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落！

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功，將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

魔羯座

開運顏色：黑色

幸運數字：81

整體運勢★★★

解析：下周魔羯座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況，開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始自我提升的動作。是個良好的一周，奧斯建議要好好把握喔！

愛情運勢★★★

解析：在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新的工作目標或內容的變換，將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向的訊息，這對你的投資會有加分！

水瓶座

開運顏色：銀色

幸運數字：34

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極，卻不像在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物，下周有更多自我的看法，開始著手去調整過往，這將是個非常好的週期，只是奧斯還是要提醒你，適時的調整是好的，但可別過於鑽牛角尖。

愛情運勢★★★★

解析：雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方的感情中，都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執，雙方也相當積極的處理，而這樣積極正面的態度，也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

解析：對於目前的學／事業，更加的投入與認真，也不斷地尋找機會，在目前的工作中有往上爬升的機會，而在公司的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報！

雙魚座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：19

整體運勢★★

解析：過往努力扎下的根基，在下周動搖了起來，因此將讓雙魚朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思想想事情的其他出路，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免設限自己。

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，重心都將失去方向，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業（學業）運勢★★

解析：下周過後學／事業穩定的朋友也將開始動搖起來，將是不穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，有被開罰單的可能性存在或莫名花筆金錢，下周要多加注意。

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