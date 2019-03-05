我們的鞋子不會裂開！Skechers登紐時全版廣告嘲諷Nike

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@bleacherreport、Twitter@itsDJMoore、@joefav、@JJantzen

上個月NBA的狀元大熱門Zion Williamson，在一場NCAA的比賽開場，就因為一次切入，直接將腳上的Nike籃球鞋穿破，導致Zion Williamson的膝蓋過度伸展而受傷，事件發生後，眾人開始質疑Nike的球鞋品質，甚至有聲音說要提告。

不過，近期知名運動品牌Skechers，便在紐約時報刊登一則新聞，內容為嘲諷Nike的球鞋品質。

▲左腳為穿破的Nike籃球鞋。

由於，這場為全美關注的賽事，場邊有眾多記者與媒體，導致Zion Williamson穿Nike籃球鞋受傷的事情，馬上被大肆報導，而Nike就受到很大的質疑，其中，競爭對手Skechers便火上加油，從圖片中可以看到，將Nike的標語「Just Do It」改為「Just Blew It」，並寫下「We won't split on you」，大意為「搞砸他，我們不會讓你裂開」，進而嘲諷對手的鞋子品質。

▲Skechers嘲諷Nike。

▲Skechers刊登的廣告。

而Skechers此舉動，無疑是在Nike的傷口灑鹽，並搶奪關注度，究竟Nike會怎麼樣回應Skechers，各位朋友請耐心等待，畢竟，Nike是不會坐以待斃的。

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