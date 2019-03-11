法國女人最經典的模樣　「蕾雅瑟杜」絕非你想的女神

法國女人向來讓人魂縈夢牽，她們彷彿總籠罩著一層神秘面紗，悠然而不經意，性感且魅惑，優雅卻不過度世故…，碧姬芭杜、凱薩琳丹妮芙、伊莎貝雨蓓…都給人這樣的想像。蕾雅瑟杜 Léa Seydoux 又或許是當代法國女人最經典的模樣。精緻中摻著少女夢幻感覺的臉龐，撥亂的鬆軟頭髮和沉靜呢喃的嗓音，她湛藍色的瞳孔，也恰好與其成名作《藍色是最溫暖的顏色》做了最精妙的呼應。

演藝事業的康莊大道

蕾雅來自赫赫有名的電影世家，並為法國百代影業的繼承人。她的英文說得流暢動聽，這是因為從七歲開始，父母每年都送她到美國參加夏令營。她十八歲那年第一次渴望成為演員，「當時對自己的人生有點迷惘，那段時期認識了一些演員，就被這個職業吸引了，因為我總是渴望成為一個自由自在的人。」她微笑著這麼說。她剛出道時就被法國媒體譽為「碧姬芭杜、茱麗葉畢諾許和凱特摩絲三人的綜合體」，難以忽視的外型，讓她成為不可忽視的演員。

2008年，那年蕾雅23歲，她第一次挑大樑演出《巴黎小情人》就獲得法國凱薩電影獎最具潜力女演員提名，證明自己不只是個金髮美女。三年後，她接下伍迪艾倫《午夜巴黎》，雖然只是「賣唱片的文青女孩」這樣的小角色，蕾雅卻以自然的演技和絕對魅力征服了大螢幕。

她在2013年的坎城影展出盡風頭，拿下金棕櫚獎的《藍色是最溫暖的顏色》，為求導演致力追尋的真實性，她飾演的Emma在冷酷節制的性格和女同志激情的爆發演出中得到平衡。姑且不論這部電影掀起的各種風波，奠定了她女演員的里程碑。而後，無論是好萊塢或歐陸藝術片，她嘗試各種可能，從《新美女與野獸》的貝拉公主、《布達佩斯大飯店》、到《巴黎聖羅蘭》《單身動物園》，和讓她拿下法國影后的《情慾凡爾賽》，輝煌的經歷讓她接下第七十一屆坎城競賽單元評審。

不僅藝術片邀約不斷，導演們也看見了她骨子裡的毅力和大膽無畏的特質，邀約請出《不可能的任務4》的女殺手Sabine和《007：惡魔四伏》裡面少見的、絕非花瓶的龐德女郎。

一面是貓，一面是獅

獅子座的她，有時候慵懶如貓，有時候堅決如獅。她看似柔媚溫馴，但肯定不是溫室裡的脆弱花兒，她疾呼好萊塢男女演員同酬，並挺身而出 #metoo，主動投書《衛報》，極具膽識地說出自己曾被Harvey Weinstein性騷擾的切身經驗。她曾在專訪中提及：「我內心想到什麼，就會直接說出來，我不知道這該叫真誠，還是誠實，亦或是兩者，真誠的誠實。我沒有不計代價想要討好他人的意願，某種程度上來說，我喜歡追隨我自己。」

Marie Claire（以下簡稱M.C.）：可以跟我們分享最近在忙的新計畫嗎？

Léa Seydoux（以下簡稱L.S.）我最近才跟一個法國導演結束一首歌的工作，還有再度與魏斯安德森合作《The French Dispatch》，他是我很喜歡的導演之一，之後也有很多的新計畫。

M.C.：從影以來，哪一個角色最讓你印象深刻？

L.S.：我非常喜歡007電影裡的角色，我喜歡丹尼爾克雷格，我喜歡裡面的所有演員跟工作團隊。在世界各地旅行一直是我的夢想，也因為這部電影，我可以在世界各地穿梭，當然《藍色是最溫暖的顏色》也讓人印象深刻，非常具有挑戰性，我以完成這部電影而驕傲。

M.C.：你怎麼與不同的導演合作？

L.S.：每次拍攝的情況都不一樣，我需要調適自己來適應角色和劇情。我常覺得自己非常幸運，能夠跟這麼多出色的導演合作，這真的很難以言喻，尤其製作電影總是很困難的，有很多事情需要靠眾人之力解決。

M.C.：私底下的你喜歡看什麼樣的電影呢？

L.S.：我喜歡可以從中學習人生的電影，讓我能夠思考，讓我得以反思自己，並且進入一個截然不同的世界。很多電影我都非常喜歡，像是義大利導演狄西嘉（Vittorio De Sica）執導的《單車失竊記》，我也喜歡許多法國電影，高達的電影每每都能打動我心。

M.C.：你在挑選電影角色的時候，有任何偏好或標準嗎？

L.S.：我會接演跟自己有共通點的角色，能夠理解角色的某些情緒和性格，而且知道自己是唯一能夠詮釋這個角色的人。神秘又有深度的角色總是很迷人，讓我能夠透過她說些什麼，同時展現自我。

M.C.：身為法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的品牌好友，可以跟我們聊聊你最喜歡的作品嗎？

L.S.：我全部都喜歡（笑）。我很愛他們緣自於大自然的靈感，像是我之前有佩戴過的葉子項鍊，他們將珠寶做成葡萄藤葉，栩栩如生，就跟真正的葉子一樣。我也很喜歡寶詩龍的動物造型珠寶，比如說他們的動物戒指。

M.C.：你覺得自己和寶詩龍相似的地方是什麼呢？

L.S.：我們擁有同樣的法式品味，都同樣地非常精緻，我也很喜歡寶詩龍相當有品味的一面，時髦且優雅。

M.C.：你還記得第一次認識這個品牌的時候嗎？

L.S.：第一次認識這個品牌的時候，是因為看見了寶詩龍的一款手錶，那款是金色的，可以更換錶帶，當時我什麼也沒想就買下它了。這只金色的手錶有股復古的風格，我想是製作於四○或五○年代，我相當喜歡它的古董質感。

M.C.：可以分享你的混搭小秘訣嗎？如何用珠寶搭配日常穿搭？

L.S.：我喜歡休閒的穿著，像是高領上衣搭配美麗的飾品，或是穿上簡單的西裝外套混搭漂亮的項鍊。如果飾品已經很漂亮的話，就不需要再搭配太搶眼的服裝。在不同場合，我會有不同的穿搭邏輯，約會的時候我喜歡盡量清爽簡單，但在典禮上可以佩戴比較誇張的款式，像是鑽石項鍊，我在走紅毯的時候就很喜歡奢華的珠寶。

M.C.：平時不工作的時候喜歡去哪裡度假？

L.S.：我的母親以前時常在非洲，所以我也很喜歡跟家人一起去非洲度假，我現在就在這裡呢！孩子們可以在這邊自由自在地玩，讓他們感受大地和自然的能量。除了非洲，我也很愛法國的布列塔尼，我喜歡安靜、遠離塵囂的去處。

M.C.：當媽媽了之後生活有變得不一樣嗎？

L.S.：生活的確變得很不一樣，我喜歡當媽媽的感覺，為人母之後會有更多責任，但同時小孩也讓我重新認識了這個世界，從他們的眼睛看這個世界，就像是重生了一樣。

M.C.：當媽媽之後最大的挑戰是什麼？

L.S.：你必須要更有自信，然後總是保持專注，你需要在你的孩子面前表現出穩定可靠的一面。

M.C.：演員這份工作為什麼吸引你？

L.S.：這是我唯一知道怎麼做的事，如果我不當演員的話，會相當迷惘吧，演戲是我唯一擁有的天分，因此我真的很喜歡工作，我常對我的職業感到感恩，我很少抱怨。

M.C.：當我們說到女力的時候，你會怎麼鼓勵台灣甚至全球的女性呢？

L.S.：女人要自覺性別平等的重要性，必須爭取自己的權利。有些女生或許並不覺得自己強大，但她們應該要這樣想。身為一個女人，我總是覺得自己擁有強大的力量，我從來沒有想過男人比女人更強大。

M.C.：你對於未來有甚麼樣的想像？

L.S.：我不太清楚未來會發生的事情，那是未知，我是活在當下的類型。對於未來，我希望變得更好吧，希望三十年後可以更聰明，更成熟，變成一個更好版本的我。



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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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