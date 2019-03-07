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侯佩岑「泡澡」美出新高度！貼身化妝師：她妝前醒膚也用這招

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▲▼侯佩岑泡澡美出新高度。（圖／翻攝自FB）

▲侯佩岑根本是泡澡控，不運動照樣擁有迷人身材。（圖／翻攝自侯佩岑FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

生了兩胎居然瘦出新高度，侯佩岑美到不科學！她瘦身除了從飲食下手外，就是靠泡澡。她不愛運動，只要有時間就天天泡，幫助調節新陳代謝、加速血液循環，越泡越美。

▲▼侯佩岑泡澡美出新高度。（圖／翻攝自FB）

▲靠戒蛋、奶和勤泡澡，產後速回少女狀態。

「早起泡澡」消水腫

有媒體問到她如何消水腫？她表示會立刻喝杯黑咖啡再泡個熱水澡，水腫就會立刻秒消。若不能喝黑咖啡，改喝溫檸檬水也有一樣的效果。她更分享會加碼按摩雙臉，最近開始也按壓脖子的淋巴，將緊繃處按鬆，臉部輪廓會更明顯。

▲▼侯佩岑泡澡美出新高度。（圖／翻攝自FB）

▲泡個熱水澡再上妝，是她肌膚發光的小秘訣。

「妝前泡澡」增加好氣色

她的貼身化妝師妙妙分享，佩岑出國工作，一下機回到飯店就會立刻泡澡，開啟「醒膚」儀式。她會用偏熱的溫熱水泡個15分鐘，泡完肌膚紅潤光澤，這時候敷上片狀面膜，敷完再上妝，臉會變得很吃妝，肌膚好到會發亮。

▲▼侯佩岑泡澡美出新高度。（圖／翻攝自FB）

▲浴室是她的小天地，即使再忙也要留時間和自己獨處。

「睡前泡澡」放鬆、促進代謝

當孩子都睡了，只要有空檔她會天天泡澡，有時可以點入精油幫助放鬆，大部分是希望藉由泡澡增加新陳代謝，因為偷懶不孕運動，所以就用泡澡出汗來代償。泡澡後，她會再抬腿20分鐘，對抗地心引力來維持纖細腿型。

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關鍵字：

侯佩岑, 泡澡, 瘦身
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