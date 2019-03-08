Dappei／文青必追3個攝影IG！絕美色調與街景　讓人看了好療癒

文字。 圖片／Dappei

越鮮明活潑的色彩，越能激發出人開心的一面。因此這次特別蒐集 3 位一定能療癒你身心的攝影師 IG，他們專拍帶有粉嫩或鮮豔色的建築物，即使身邊看不見這種美麗建築，也能讓你透過照片欣賞。

@george_byrne

在 Instagram 查看這則貼文 George Byrne（@george_byrne）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 4 日 下午 11:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 George Byrne（@george_byrne）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 16 日 下午 2:17 張貼

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出身於澳洲雪梨的攝影師 George Byrne ，專門拍下在美國 LA 所尋獲的特色建築與景點，有時會先拍下照片，再將一些平凡的物件加以合成，融入日常我們所觀看的景象裡，使平凡不再平凡，並打造出乾淨、清晰、看起來鮮明動人的線條與色塊。他致力於將日常微小、隱性、美好的一面發掘出來。

在 Instagram 查看這則貼文 George Byrne（@george_byrne）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 8 日 上午 11:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 George Byrne（@george_byrne）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 27 日 上午 6:39 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 George Byrne（@george_byrne）分享的貼文 於 PDT 2015 年 7月 月 28 日 上午 10:51 張貼

在 NEW ORDER 系列裡，他則是希望能將普通的城市場景重新拆解、分類，並更加注重於城市本身所帶的色彩與紋理。George Byrne 的照片便是將抽象事物奠定在真實故事上，能夠引發更多人無限的想像。

@_blank.city_

在 Instagram 查看這則貼文 blank.city（@_blank.city_）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 10 日 下午 10:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 blank.city（@_blank.city_）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 上午 12:07 張貼

在他 IG 中最常出現的就是天空、陽光與建築，除此之外我們能看到其他常見的物體，例如消防栓、欄杆或植栽等，但唯一看不見的便是「 人 」。他能完美的運用陽光與影子來呈現出，建築物與大自然和日常物件之間的色彩、線條和空間感，看了非常療癒啊。

@creativekipi

從 Marjorie Lacombe 經營的 IG 裡，你一定不會發現她真正的職業其實是位醫生，而且還是從哈佛畢業的呢！因為有感於人們常常對於生活而感到苦悶，因此拍攝了一系列皆為 Pastel 色調的照片，希望能用這些淡而柔和的色彩療癒每個人的身心。

除了會拍攝建築物之外， Marjorie Lacombe 也會拍攝一些抽象、藝術的照片，但不管如何，色調都是以 Pastel 為主。用「 繽紛夢幻的世界 」來形容她的 IG 是最適合不過的了。

Dappei 結語：

在台灣雖然很少能夠見到繽紛色彩的建築，而且不一定能實際到各個國家去踩點，但是能透過照片來欣賞各類的照片或是藝術作品，也能多少滿足和療癒自己的內心，望這些柔和的色彩可以暫時填補各位心靈的空虛，趕緊去追蹤他們吧。

文字編輯：Ladybird

Dappei

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