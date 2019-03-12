香奈兒有史以來最知名的包款TOP8 　必收老佛爺時期的設計

從長銷經典到秀上新歡，Vogue 整理出歷史上最具指標性的 Chanel 包款設計，很少有品牌的包款檔案庫比得上 Chanel 傳奇般的歷史。

從創辦人定義了一整個時代的設計，到 Karl Lagerfeld 推出的新奇造型，Chanel 有著一長串指標性的包款名單。Vogue 為你整理出最受歡迎的 Chanel 托特包、手拿包及肩背包，探究該品牌在包包史上的輝煌戰績...

Chanel 2.55

1955 年 2 月（這即為名稱由來），Gabrielle Chanel 推出了引人熱議的第一個包款。史上第一次，女性所拿的包包被加上肩帶—將大家從手拿包的不便中解放。這在當時可說是叛逆，甚至不雅之舉，但廣大女性同胞立馬就接受了其實用性。Chanel 本人喜愛空出兩手插在大衣口袋中，擺出自由堅定的姿勢。2.55 開啟了一個新世界，並立即成為品牌經典。

作為第一個依據女性每日需求所設計的包款，2.55 中蘊含許多實用細節。金屬鏈肩帶（靈感來自 Chanel 用來壓在外套縫線上的迷你金屬鏈）可對半拉起，掛在單邊肩上，暗藏的拉鍊內袋是存放秘密情書的最佳位置（據說正符合她當時熱戀的需求。）內側夾層則有放置現金的標記，中間隔層插入一支口紅剛剛好。

2.55 包也標示了 Chanel 最為人所知的兩項招牌元素。內裡的深酒紅為她幼時在 Aubazine Abbey 孤兒院成長所記得的制服顏色，而菱格紋縫線則是取材自賽馬場上騎師的夾克。

Chanel Classic

也被稱作 11.12，這是 Karl Lagerfeld 在 80 年代對原版 2.55 做出的重新演繹，基本上忠於原始細節，並加入了符合當時風氣的奢侈元素。

這兩個包款間有幾項不同處。在 Classic 中，金屬鏈間穿上了黑皮革，原版「Mademoiselle」轉釦被換成高調的 CC 扣—忠實反映那個年代商標狂熱的風潮。

Chanel Boy

Karl Lagerfeld 在 2011 推出的這個包款，是在向 Chanel 第一位愛人 Boy Capel 致敬。較為厚實的結構搭上箱型外觀讓人想起獵人的彈藥包，粗金屬鏈與繡化處理的鎖扣，也是在向品牌創立初期中性化的哲學致敬。

而以 Alice Dellal 為主角的廣告則奠定了 Boy 包之搖滾形象，從此這個 Chanel 家族中的叛逆角色即成為品牌中性傳統的象徵。每一季 Boy 都會以不同風貌與大家見面，從迷你到超大尺寸一應俱全。

Chanel Grand Shopping Tote

Chanel Grand Shopping Tote（常被簡稱 CGS）是 Chanel 包包史中空間最大，也是最受歡迎的包款之一。

2015 年停產後大批 Chanel 迷怨聲載道，二手市場也順勢水漲船高—如果你在古著店眼尖喵到一個，不要遲疑盡快下手。

Chanel Gabrielle

Karl Lagerfeld 向香奈兒女士本人致敬之作，在 SS17 成衣秀上發表後，Gabrielle 隨即加入品牌經典行列。獨特外型的靈感來自望遠鏡盒的結構。在背起時，Gabrielle 的軟皮包身散發完美垂墜感，而堅硬不變形的底部讓你連在撈底層小物時都毫不費力。

此外，Gabrielle 也是 Chanel 第一個官方定位為男女通用的包款，並請來 Pharrell Williams 於廣告中出鏡。其實用輪廓與粗獷的仿舊五金—長肩帶提供了多樣化的搭配方式—為品牌招募了一班新世代粉絲。

Chanel 香水瓶

在 Karl Lagerfeld 的領導下，每場 Chanel 秀都會出現藏家們想要馬上擁有的新奇單品。2013 年讓眾人瘋狂的塑膠玻璃香水瓶包就是最佳案例。放大了經典 No5 香水瓶身，這款有趣小包或許是 Chanel 的終極話題單品。

Chanel 牛奶盒

也許帶點諷刺意味，Lagerfeld 最令人印象深刻的大秀奇觀之一，是一幅平凡的超市貨架場景。 AW14 的 Chanel 購物中心中有一系列讓人會心一笑的作品，包含那個用銀色滑順皮革與珠飾打造，極度搶手的牛奶盒包。

Chanel 呼拉圈

經典包款 2.55 的元素多年來不斷神出鬼沒，但 2013 年的版本最令人印象深刻。招牌扁平包身被夾在兩個巨型呼拉圈中，成為 SS13 秀上最大的記憶點。這個設計用幾乎是喜劇化的方式表現了時尚大於實用之態度，卻絲毫不減粉絲們入手的慾望：雖然大型秀上款從未被生產，但有推出較小版本（且立即完售）。

想像一下（用想的就好）拿一支簽字筆在 Chanel 包上塗鴉，就像每個中二青少年改造書包一樣。這就是 Lagerfeld 在 AW14 端出的作品，用塗鴉印刷與手作感濃厚的裝飾改造了一系列肩背與後背包。Oh My Boy 包是表達內心狂野的終極包款。

※文字：ROBERTA LISTER | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI



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