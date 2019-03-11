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懂・時尚／adidas與PUMA的創辦人竟是親兄弟！翻臉60年直到……

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▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲adidas及PUMA兩大運動品牌，創辦人竟是親兄弟。（圖／翻攝adida IG、PUMA IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

「請隨意列舉幾個國際知名運動品牌」，回答這題，adidas和PUMA應該都有份，也許你的Stan Smith已經買了一雙又一雙，或曾為了大蝴蝶結鞋帶的Basket Heart早起排隊，令人難以想像的是，這兩大品牌的創辦人竟然是親兄弟！

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲adidas Originals的經典鞋款Stan Smith。（圖／翻攝adidas originals IG）

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）
▲PUMA在2016年推出的Basket Heart寬緞帶鞋款，造成旋風。（圖／翻攝PUMA IG）

「兄弟鬩牆」是形容adidas和PUMA創辦人的最佳詞彙，而且老死不相往來，故事還被德國電視台拍成影集。兄弟倆原本一起經營球鞋事業，到底為什麼反目有不少傳言，時間倒是確定的，二次大戰後、1948年正式分家，兩個品牌的總部仍設在發源地、德國紐倫堡附近的小鎮Herzogenaurach，至今不變。

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲adidas及PUMA的前身是Dassler兄弟製鞋廠，在1920年代創立。（圖／翻攝Pinterest）

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲Dassler兄弟在1928年（上）及1936年製作的釘鞋。（圖／翻攝designboom）

兄弟一起創業
1920年代，Adolf Dassler在母親的洗衣間開始了製鞋事業，後來哥哥Rudolf Dassler加入，公司命名為Gebrüder Dassler Schuhfabrik（Dassler兄弟製鞋廠 ），一人負責研發、一人銷售，他們生產的運動鞋品質好，但需要更有力的宣傳。

1936年柏林奧運，Jesse Owens一舉拿下4面金牌，成為傳奇中的傳奇，他穿的釘鞋正是由Dassler公司製造，讓Dassler一炮而紅，後來二次大戰發生，卻埋下不合的伏筆。

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲1928年，Lina Radke穿著Dassler兄弟生產的運動鞋，在阿姆斯特丹奧運贏得金牌。（圖／翻攝adidas官網）

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）
▲1936年，Jesse Owens在柏林奧運贏得金牌，穿的正是Dassler兄弟鞋廠生產的運動鞋。（圖／翻攝adidas官網）

二戰期間翻臉
關於兩人為何翻臉，有幾種說法，大抵是言語或誤解造成的結果，一說是他們的家鄉遭受盟軍轟炸，哥哥Rudolf一家人先躲進防空洞，Adolf和太太接著也進入，Adolf說了一句：「那些混蛋又來了。」指的應是轟炸機，Rudolf卻認為弟弟在抱怨他們家。

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲創業初期，Adolf Dassler在製鞋廠內。（圖／翻攝adidas官網）

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）
▲創業初期，Adolf Dassler與運動員溝通，了解他們的需求。（圖／翻攝adidas官網）

還有說法是雙方政治立場不同，戰後哥哥Rudolf成為戰俘，他認為是弟弟Adolf告的密，兩人嫌隙更深，終至無法收拾。1948年，一起成長的親兄弟分道揚鑣，各自開公司、重新創品牌，喜歡被稱為Adi的Adolf，用他的名和姓組成「Adidas」，Rudolf則是先以「Ruda」為名，後來改稱「Puma」。

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲1960年代的PUMA釘鞋。（圖／翻攝PUMA官網）

仇恨60年
兩個新牌子將總部設在Herzogenaurach小鎮、河的兩岸，走路約20分鐘的距離，壁壘分明連員工都被貼上標籤，如果你在這家公司工作，那休想在另一家公司經營的餐廳買到食物。

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲PUMA位於Herzogenaurach小鎮的總部。（圖／翻攝PUMA官網）

Dassler兄弟仇恨相當深，甚至一輩子都沒再說過話，更別提有什麼往來，直至1970年代兩人相繼過世。勢不兩立的局面又經過漫長歲月，2009年，adidas和PUMA決定放下成見，聯手舉辦了一場足球賽，60年的對立終於在形式上破冰。

換方式競爭
如今兩家公司都不是家族經營，adidas在2005年收購Reebok，與運動用品市場龍頭Nike更能抗衡，PUMA則歸屬開雲集團，親兄弟一甲子的恩仇隨著歲月慢慢淡去，但同為運動品牌，又是另一種競爭了。

你想買雙adidas還是PUMA呢？

▲adidas PUMA。（圖／翻攝adidas、PUMA官網、IG）

▲2009年，adidas和PUMA在Herzogenaurach舉辦了一場足球賽，象徵破冰。（圖／翻攝america-retail）

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關鍵字：

懂時尚, adidas, PUMA, Dassler, Herzogenaurach
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