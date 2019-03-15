能力太強 or 缺乏信任　測測妳哪個特質最容易讓男人出軌？

有時兩個人在相處上，會有自己的盲點，或明知這麼做，會激怒對方，但有時自己卻執意行事，當妳知道自己這麼做，會引發感情不堪設想的後果，就需要懂得停下來，調整自己的心態，感情是彼此永遠都在學習的一條道路。

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張





選好了嗎？

我們來看看妳選到哪張牌卡

1.力量：能力太強讓對方感到自卑

或許妳有聽過，當伴侶某一方太強時，另一半會容易劈腿，妳選到力量牌是在告訴妳，要懂得在關係中平衡、退讓和懂得示弱，感情中一對一的關係，有時也很容易變成一種莫名的競爭能量，當妳不斷的要展現自己多厲害的同時，有時也會讓對方心中產生無形的壓力，別大部分的事都要搶著做，或是一定要做到多好，給對方展現的機會，讓他用自己的方式可以表達，那麼關係中妳也會輕鬆許多。

牌中的力量女神並不是要用自己多厲害或強勁來馴服對方，是用溫柔、耐心、愛，來與牌卡中的獅子相處，這樣的力量才是真正的強大，並讓彼此感到舒服，而關係中這樣的態度總是行得通的，當這樣對待自己與伴侶時，感情便有無限寬廣的發展空間，當妳願意用這樣的態度時，也會更加了解自己與伴侶。

2.月亮：不信任造成感情出差錯

當選到月亮牌時，圖中在暗示著妳潛意識中，帶著無法信任自己的一個想法在裡頭，當無法信任自己，在建立關係的同時，也很容易帶著許多不安談戀愛，那麼在付出愛與接受愛的過程中，也很容易帶著這樣的想法來看待愛情的種種，因此這樣的愛，會不小心就變成以不信任在建立基礎，而不是帶著愛在創造，這是一個很微妙但卻重要的一環。

這張牌的出現，正在提醒著妳要自己去面對內在的不安全感，而不是寄託到對方身上，要從感情中去補這個不安的黑洞，因為這是補不完的，而有時選到這張牌的人，也容易用多角關係來開始或結束一段感情，是需要注意的。

3. 聖杯皇后 : 太多過去的傷痛添加到現在

聖杯皇后低著頭，不斷的陷入過去的一些情緒傷痛之中，久久無法釋懷，有一種感情，容易有小三的原因是，妳還沒療癒過去讓自己受傷的部分，心中希望現在的感情可以療癒妳的心，但這麼做卻造成彼此的鴻溝，小三也就容易出現，因為戀愛不是用來療癒過去傷痛的，而是學習在愛自己與彼此的過程，當有療癒的出現或開始，是在談感情過程中，可能因為某些點想通，出現的一個釋懷或啟發，但這都需要自然發生，無法刻意。

有時我們覺得傷痛過了很久，就放著，以為沒事了，但這個傷痛已在無形中，影響到妳與人之間的關係的許多層面，後來妳談了感情，卻不自知或知道，妳希望現在的感情可以修復妳心裡的痛，這樣做的同時，會重複同樣的情感模式，要記得，幸福並不是從對方身上找到，而是自己要先願意活出幸福感。

4.皇帝：不善於表達感情過於壓抑

有時不是因為不愛而有小三，而是不知道該怎麼愛，而出現第三者，當選到皇帝牌時，代表著妳對於感情非常不擅於表達，或許妳很懂得付出，願意做很多事來協助對方，但卻不懂得說好聽話，或是撒嬌，遇到自己犯錯時，也很難低頭認錯，較難說出心中感受。

但妳要知道，對方並不是自己肚子裡的蛔蟲，他總是看著妳冷冷的回應，以為妳就是沒那麼在乎，哪知道妳骨子裡是愛上了就愛的不得了的人呢？在愛中學習放下所謂的自尊，也別認為要怎麼展現才不會丟面子，別到最後無法繼續走下去時，才懂得放軟，通常這麼做就真的會不舒服了，而是在交往過程中，妳願意多些表示和撒嬌，這會讓感情更甜蜜與親近。

5.寶劍皇后：太多規矩一板一眼

寶劍皇后的能量，是屬於一板一眼型的，有時我們在感情中很容易要對方照著某些規矩走，照著自己認為對的標準走，這些規矩也限制了感情的發展，相處久了很容易彈性疲乏，或是需要去外面放風呼吸新鮮自由的空氣，或許妳可以思考，為什麼總是要照妳認為舒服或習慣的標準走才可以，而沒在這樣的範圍內，妳就給這個人打X呢？那麼打幾次大X之後，妳就會跟他掰掰了。

或許這是一種情感的舒適圈，畢竟我們很多時候，都希望別人來改變，而不是自己改變，當雙方無法產生共識時，很容易就出現小三，這張牌的出現，也在提醒著妳，可能妳感情其實沒出現小三，而是妳困在那個舒適圈裡面，雖然這個舒適圈並不舒適，但妳的害怕改變，很有可能才是感情中真正的元凶。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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