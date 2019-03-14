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威廉王子超寵女兒！透露幫夏綠蒂綁髮「別嘗試，簡直是噩夢」

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套句俗話說：「女兒是爸爸上輩子的情人！」許多父親對待男孩女孩的差別大不同，女兒絕對是捧在手心上呵護的小公主，而皇室家庭當然也不例外！威廉王子與凱特王妃目前育有3子，喬治王子、夏綠蒂公主，以及路易王子三個孩子，其中夏綠蒂公主是他們唯一的女兒，因此威廉王子更是將她捧在手心上疼。

日前威廉王子透露自己是透過Youtube影片來學習為女兒綁髮，這樣女兒傻瓜的爸爸行為暖翻大批網友們！

▲皇室。（圖／Pool/Samir HusseinGetty Images）

對於爸爸們來說，陪孩子踢球奔跑，或是與孩子們一同進行一些戶外活動或許相對容易，然而為女兒挑選一套適合的穿搭，或是梳一頭俐落的髮型，也許對於不少爸爸們來說是個相當困難的挑戰。

▲皇室。（圖／Pool/Samir HusseinGetty Images）

日前威廉王子出席公開活動時，在訪談對話時無意透露幫女兒紮頭髮就像是噩夢一樣。威廉王子大呼：「別試著幫女兒綁馬尾，簡直是噩夢！」更逗趣說道：「我不夠頭髮，平時沒法練習。」除了讓不少爸爸們深感共鳴外，更讓許多網友大讚威廉王子的愛女之舉。

▲皇室。（圖／Pool/Samir HusseinGetty Images）

讓孩子有一頭美美的妝髮絕對是父母們驕傲，尤其是皇家出身的小公主小王子們時常都是媒體與大眾關注的焦點，威廉王子寵愛女兒也毫無懈怠，甚至上網看Youtube學習綁髮技巧，看來也許凱特王妃未來在梳妝女兒的功夫上可以多省些心了！

▲皇室。（圖／Pool/Samir HusseinGetty Images）

文／Harper's BAZAAR　圖／Chris JacksonGetty Images

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 英國, 皇室, 喬治, 王子, 公主, 夏綠蒂
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