四川成都「水上木屋」超夢幻！輕盈漂浮能負重80噸、承載千人

近期四川成都的錦城湖上，漂浮著三座大小不一的「水上木屋」，木屋漂浮在寬闊的湖面上沒有一絲波瀾，讓這三座木屋在這樣靜謐的景致中顯得格外顯眼。其實這三座水上木屋，是由奈及利亞建築師 Kunlé Adeyemi，以及他的事務所 NLÉ 所建設的「Makoko Floating School 漂浮學校 III x 3。」極巨現代感的幾何線條設計，在近期開放後，瞬間成為四川成都的熱門打卡點！





「水上木屋」架設在由 NLÉ 設計的「浮力平台」上，以四川盛產的「竹」為建築材料，而在這三座木屋的正中央，是一座小小的庭園，每到清晨就能看見在那裡休憩、吹風的旅客。





從木屋的內部向外望，能看見交織的竹、別緻而華麗。這裡是不能擋雨的空間，但飄著雨的時節，更能體會古人在湖上「撐船」的意境。

到了夜晚，天色湖面的藍，與木屋中溫暖的微光交會，映出浪漫、唯美的倒影。這三座木屋分別是音樂廳、室內展覽空間和資訊中心。

這樣別具新意的建築設計，背後其實有感人的故事！這三座「MFS 漂浮學校 III X3」之所以，是因為設計師家鄉奈及利亞的這座水上學校。

奈及利亞因為沿海多沙洲、沼澤和潟湖，且城市人口眾多，2015年 NLÉ 為了讓孩子們能有一個舒適的讀書環境而設計了這座 Makoko 漂浮學校。

Makoko 漂浮學校第一代的設計理念，利用環境中的素材、以最低的資本設立一個能「與水共存」的建築。

但很不幸的是，這座奈及利亞的漂浮學校在7個月後就因為大雨沖刷而倒塌。不過 NLÉ 想創造的烏托邦卻沒有止步於此，NLÉ在四川成都錦城湖上嘗試再建造三座「水上木屋」，成功打造第三代的漂浮學校！

這次的設計多了一條細長的人行步道，木屋雖然輕盈地漂浮在湖面，卻和其他部分緊緊相連、相互支撐。不算大的空間，載重能力卻異常驚人，最大間的木屋能負重80噸、能提供1000多人同時聚集在此！

成都是著名的「水城」，NLÉ 選擇在這裡設立「MFS III x 3」、探討水與建築的共存，更為這座古色古香城市，帶來很不一樣的迷人風采！

文／Harper's BAZAAR 圖／NLÉ

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