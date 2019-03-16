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交友軟體相識約會一次！「膚淺男」消失3個月後　狂批女15項缺點

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▲國外男生竟列出女生15項待改進要點。（圖／翻攝自Kimberley Latham-Hawkesford臉書、unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

不知道大家有沒有使用過交友軟體呢？近期國外就有一名女網友分享在交友軟體上遇到的「怪事」。

這位女網友在交友軟體上認識了一名男網友，不過在兩人約會過一次後，她就沒有再收到男網友的訊息，直到３個月後，當她再度收到這位男網友的訊息時，內容居然是多達15條「不再與她約會的原因」，讓不少網友看完後替她感到不平。

▲國外男生竟列出女生15項待改進要點。（圖／翻攝自Kimberley Latham-Hawkesford臉書、unsplash.com）

＃男網友告知她不再與她約會的15個原因

＊如果妳在減重6公斤左右，妳會看起來更美！

＊雖然妳不是喜歡曬太陽的女生，但妳的樣子太過蒼白，但來點人工曬黑會更好。

妳的胸部挺大的，妳應該多露出妳的乳溝

妳應該穿適合自己身材的衣服，也許再稍微升級一下妳的穿衣風格，這樣我跟妳見面才不會感到尷尬。

＊妳應該將頭髮染成正常的顏色並且接髮，長頭髮的女生比較吸引人。

＊妳應該讓自己看起來自然一點，而不是畫太濃的妝。

＊妳應該去豐唇，那會讓妳更性感。

＊妳需要更多自信，自信會讓人更性感。

＊妳把步調放得太慢了，這讓妳看起來很謹慎，我甚至沒有得到一個吻。

＊我知道你有點沙拉了，但你還喝了可樂，那已經超過你所需要的熱量了。

＊你不需要分享太多關於過去的事，因為我並不關心。

＊妳需要一點幽默感，因為在我說笑話時，妳都沒有笑。

＊你似乎不夠瞭解自己，你該先好好了解自己。

＊當你主動付錢時讓我感覺很糟糕，好像我沒有錢付一樣。

＊妳沒有稱讚我任何一次。

而且在寫完這15個原因後，男網友還表示，如果女生願意做出改變，那麼他願意再考慮約會的事。

▲國外男生竟列出女生15項待改進要點。（圖／翻攝自Kimberley Latham-Hawkesford臉書、unsplash.com）

在這15條原因當中，很明顯可以看到男網友所提出來的，基本上都是建立在女網友的外表與身材，對於女網友這個人，他似乎沒有太大的興趣想要了解更多。

其實反應到我們生活當中，這些話我們似乎也都聽過渣男說，那些話不僅使我們感到自卑、傷心，同樣的也間接告訴女性，如果想要得到一段感情，那麼妳就必須要有好身材、好外表，還要會附和男人所說的話。

▲國外男生竟列出女生15項待改進要點。（圖／翻攝自Kimberley Latham-Hawkesford臉書、unsplash.com）

＃女人，我們生來強大

我們生來如此，不需要為了男人改變外型、身材只為了博取好感，女人生來強大，不需要男人定義我們的價值，當下次有人對你挑三撿四時，也許你該告訴自己，其實不適合的人是他！還好這位女網友也很清醒，面對男網友的「不再約會原因」，只是抱持著不屑與傻眼～

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 兩性, 交友軟體, 渣男, 感情
fashion.net

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