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英國女王不靠小編親自發IG　首PO狂吸20萬人按讚

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英國女王伊麗莎白女王二世真的很接地氣！3月7日女王PO了她的第一篇IG文，內容是1843年英國數學家貝比吉寫給女王的高祖父艾伯特親王的書信，當天女王參觀倫敦科學博物館一項名為「最高機密」的展覽，她對貝比吉向曾曾曾祖父報告分析機的研究報告相當感興趣，於是以iPad發了英國皇室IG帳號@TheRoyalFamily第一篇以第一人稱寫的PO文，不到1天就有21萬人按讚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以往皇室的帳號都由小編代發，這次女王親自發文引發IG用戶，特別追蹤英國皇室的粉絲興奮不已，這種「另類」的接觸，讓他們覺得與女王的距離如朋友般接近，也期待女王能親自回覆留言。有趣的是，皇室小編隨後PO了女王按「送出」的歷史性影片，證明原PO真的是女王本人。

其實92歲的女王也自己發過Twitter推特，時間是2014年10月24日，地點同樣在科學博物館，是為資訊時代特展的揭幕活動上發的，「很高興今天替科學博物館的資訊時代展揭幕，我希望大家來參觀時能盡興。」女王也沒忘了 @ScienceMuseum。女王在IG和推特的署名是Elizabeth R.， R代表regina，在拉丁文中是」女王」的意思。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

英國皇室IG小編再加碼PO了英女王於1940年首次在BBC的兒童廣播節目中發聲，說明英國皇室對推動科技發展不遺餘力，從1878年維多莉亞女王試播當時剛發明的電話，到1957年女王在電視上的聖誕廣播，之後的推特和IG也是皇室以行動見證科技快速發展的歷史時刻。

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 圖片：Getty Images | 來源：Getty Images,CNI,@TheRoyalFamily |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

英國女王加冕66年，回顧伊莉莎白二世的年輕歲月與愛情故事
英國伊莉莎白女王92歲！VOGUE帶你瞭解英國歷史上在位時間最長的君主

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

英國女王, 王室, IG
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