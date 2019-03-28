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史上最難撩星座女Top 5 ！天蠍是冰山、雙子本身就是高手

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

問問自己為什麼魯到現在？可能不是沒人追，是因為妳太難撩了。不管對方發出什麼攻勢，都看不懂無動於衷，以下就公開超難追星座女Top5 ，追她們之前務必三思！

Top 5 天蠍座

天蠍女一向我行我素，而且最討厭油腔滑調的男生，相當有個性的她們，會在心裡替對方打好分數，剛認識就已經看清楚一切，這也難怪為什麼有人追求天蠍時，都會被冷漠的態度嚇走。不過天蠍也不是最難追，只要你慢慢融化她們，冰山早晚被拿下。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 摩羯座

摩羯女在曖昧期間，可能會有怦然心動的感覺，不過無奈她們的反射弧實在太長，你的付出和體貼她們很難察覺。而且摩羯也不擅長表達內心的愛意，只有你慢慢一點點前進，她們才會逐漸打開心房，所以追求摩羯女絕對是持久戰，要慢慢打才能勝利。

Top 3 水瓶座

水瓶女的難追不是秘密，要拿下她們的心，先要懂她們的想法，不過實在是有些難懂。而且水瓶座對於愛情的定義非常特別，她們不是非要談戀愛不可，有時候自己相處反而更自在，這也就是為什麼她們寧可交朋友，也不想再前進一步的原因。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙子座

雙子女的難撩不是因為被動，而是因為雙子本身就是高手，所以你在追求她們的過程中，才剛有動作，就已經被猜到結局。而且雙子女社交場合很多，也早就看過不少異性，除非是值得她們脫魯，否則單身更美好。

Top 1 處女座

處女座絕對是最難追的星座，因為天生的理智和使命，讓她們知道自己該做什麼。甜言蜜語對她們絕對是沒用，也別妄想用浪漫的招數打動。想追處女座，首先要從實際面下手，提升自己的能力，只有各方面配得上她們，才有繼續的可能。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 難撩, 難追, 愛情, 戀愛, 運勢
fashion.net

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