抽象藝術正夯　中國嘉德拍賣會德端大師名作

▲朱銘《單鞭下勢》銅雕估價約7,200,000元起。（圖／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

藝術愛好者這個周末肯定很充實，國際拍賣行富藝斯、蘇富比都舉辦展覽會呈現市面上炙手可熱的大師級作品，中國嘉德拍賣行也在今、明兩日於台北富邦大樓國際會議中心舉辦香港春拍預覽會，專攻亞洲二十世紀及當代藝術，以抽象為主題，展出趙無極、朱德群、李希特（Gerhard Richter）等市場難得一見之作。

▲趙無極《01.03.99》油彩，估價約120,000,000元起。（圖／品牌提供）

中國嘉德感受到近5、6年抽象藝術品的熱潮，因此集結名家代表作，此次預覽會入口懸掛的趙無極《01.03.99》油彩，正是他集逾60年繪畫生涯大成的代表作，彰顯他「無境時期」的大器風格，拍賣起標價約1.2億元起。

▲曾梵志的《自畫像（行進者）》（左）估價約40,000,000元起。（圖／陳雅韻攝）

大陸當代藝術代表人物曾梵志的《自畫像（行進者）》，也在展出之列，這幅2006年的作品呈現畫家神采飛揚邁開步伐、自信滿滿的模樣，也呼應時代蓬勃的背景。春拍品項還涵蓋珠寶、中國書畫、瓷器等類別，拍賣會將於3月30日、31日於香港JW萬豪酒店登場。

▲朱德群2006年作品《擴張》估價約39,200,000元起。（圖／品牌提供）