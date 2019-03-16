fb ig video ETtoday search mobile

抽象藝術正夯　中國嘉德拍賣會德端大師名作

> >

▲▼ 中國嘉德 。（圖／公關照）

▲朱銘《單鞭下勢》銅雕估價約7,200,000元起。（圖／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

藝術愛好者這個周末肯定很充實，國際拍賣行富藝斯、蘇富比都舉辦展覽會呈現市面上炙手可熱的大師級作品，中國嘉德拍賣行也在今、明兩日於台北富邦大樓國際會議中心舉辦香港春拍預覽會，專攻亞洲二十世紀及當代藝術，以抽象為主題，展出趙無極、朱德群、李希特（Gerhard Richter）等市場難得一見之作。

▲▼ 中國嘉德 。（圖／公關照）

▲趙無極《01.03.99》油彩，估價約120,000,000元起。（圖／品牌提供）

中國嘉德感受到近5、6年抽象藝術品的熱潮，因此集結名家代表作，此次預覽會入口懸掛的趙無極《01.03.99》油彩，正是他集逾60年繪畫生涯大成的代表作，彰顯他「無境時期」的大器風格，拍賣起標價約1.2億元起。

▲▼ 中國嘉德 。（圖／公關照）

▲曾梵志的《自畫像（行進者）》（左）估價約40,000,000元起。（圖／陳雅韻攝）

大陸當代藝術代表人物曾梵志的《自畫像（行進者）》，也在展出之列，這幅2006年的作品呈現畫家神采飛揚邁開步伐、自信滿滿的模樣，也呼應時代蓬勃的背景。春拍品項還涵蓋珠寶、中國書畫、瓷器等類別，拍賣會將於3月30日、31日於香港JW萬豪酒店登場。

▲▼ 中國嘉德 。（圖／公關照）

▲朱德群2006年作品《擴張》估價約39,200,000元起。（圖／品牌提供）

關鍵字：

中國嘉德, 趙無極
fashion.net

熱門文章

木村光希到台灣了！人氣不敵媽媽工藤靜香

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！全為了超百搭「饅頭鞋」

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

SIHH 2019／錶界大突破！江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

宋慧喬靠左臉獲80萬讚　戴Chaumet珠寶展女神氣勢

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜跌出榜外！韓整型醫師票選最美女星TOP3，第3名讓你猜不著

人生好難！厭世插畫家keigo「鱷魚扭蛋」神還原　6款造型超欠買

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

求代購～日本好市多100cm巨大兔娃娃超療癒　少女絕對失心瘋 南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！自動運轉排水、洗化妝刷不用動手 超神準！從生日月份測「女友類型」，原來他眼中的你是這樣 男神C羅背後的女人是她！Georgina產後身材超辣　4招養成魔鬼曲線 《觸及真心》劉寅娜6招養出超性感身材　每天3運動、晚上只吃火龍果 大阪7大Outlet超好敗推薦！必買品牌+交通路線一次看 週末就出發去香港！沒吃會後悔的10大美食　燒鵝、蛋塔每一家都是經典

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面