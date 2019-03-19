畫筆就是她的相機！手繪插畫家橘枳用「速寫」 記錄生活

妳最常去的咖啡館、最愛吃的市場小吃攤是什麼模樣？這些日常生活裡的溫暖時刻，妳會選擇怎麼保留下來？或許拿起手機拍張照是最快的方式，但對於林佩儀（橘枳）來說，拿起畫筆以「繪日記」速寫方式保留生活裡所見所聞、所走過的美好模樣，透過「橘逾淮為枳」粉絲團讓大家看見，原來，在散步中體驗一座城市美好的一面，才是最棒、最深刻的方式！

讓我們來看看橘枳分享她所感受到的種種生活溫度，以及散步所串起的日日美好吧！

Ｑ：從「繪日記」能看見一幅幅日常生活和街景巷弄的美好樣貌，橘枳最初為什麼會選擇以速寫手繪日記的方式記錄生活？

Ａ：我從小就對畫畫有興趣，國中是念美術班，後來沒朝相關領域發展，平時蠻喜歡隨手塗鴉或偶爾做卡片送人。觸發我開始每天繪日記，是因為在書店無意間翻閱到河村光一郎的《透明水彩生活寫真日記》，畫風我很喜歡，內容也越看越有意思，作者每天畫一樣小東西並在圖案旁邊簡單寫些註解就完成日記，讓我興起試試看的念頭。

▲持續以速寫方式記錄，從觀察中找到生活樂趣。

「繪日記」對我而言也是一種挑戰，因為從小到大我從沒有認真寫完一本日記本過。一開始我著手畫些小東西，後來畫食物甜點，越畫越起勁，雖然並非每一頁都是完成度很高的圖，當自己把一本空白本畫完了，看見第一本繪日記完成真的很有成就感，接著第二本、第三本一本本畫下去，內容也越來越多元。

我很喜歡透過手繪速寫記錄所看見的生活周遭的人事物，留心觀察平凡生活總能發掘以往沒注意到的細節與趣味，而圖畫一旁的文字書寫，有時是些不痛不癢的碎碎唸，有時是當下的思考感受，也算是對生活的一種註記吧！後來也有許多人會透過我的文字註記和我展開一些對話互動，變成蠻有趣的交流。

▲橘枳喜歡透過手繪速寫，記錄生活周遭的人事物

Ｑ：是什麼契機讓橘枳從喜歡繪畫到成為一名專職的插畫創作者？

Ａ：我原先是做行政工作，一度想考公職，但繪畫在我的生活裡已經越來越重要，我也察覺到我對於繪畫的熱情，所以在工作合約到期時，我決定給自己一個挑戰，目前投入專職插畫的領域已有一年多的時間。

▲橘枳到各地旅行時也喜歡用圖文插畫紀錄

而經營臉書粉絲專頁「橘逾淮為枳」是在專職插畫之前。起初是因為我有幫忙設計圖樣刻製成印章的兼職接案工作，在臉書想讓手刻橡皮章作品與生活瑣事有所區分，有時也分享一些繪日記的內容，後來比重漸漸變成以繪日記為主，慢慢有人看了我的作品，開始會透過臉書找我畫插畫。

平面插畫種類蠻多元的，有書籍、menu、明信片，還有生活、旅遊手帳等等，因而讓我決定展開專職插畫創作生涯。

Ｑ：妳的臉書粉絲專頁取名為「橘逾淮為枳」，有什麼樣的特殊意涵？

Ａ：「橘逾淮為枳」是一句成語，講述環境對於一個人的影響很大。這對於雙子座的我很有感覺，「橘」與「枳」是指同樣的東西，卻因環境而有極端的變化，雖然唸起來有些拗口，但我覺得能提醒自己重視「環境和人的關係」，就這樣取名為「橘逾淮為枳」了。

Ｑ：橘枳成為專職插畫創作者後，體會到最不容易或最有成就感的部分？

Ａ：專職插畫創作會有許多與人溝通的機會，並不是自己埋頭一直畫就好，我覺得最不容易的就是如何在溝通認知上與委託者取得平衡共識。因為一有落差可能導致種種問題產生，更會耗去彼此不少時間與心力，所以如何盡快讓雙方有一定的共識是需要持續練習的，也要在時間與作品完成度上有所調適和平衡。

▲記錄當下並擁抱生活，讓橘枳不但覺得踏實且有成就感

另一個我體會到的不容易就是成為出版創作者的不易（笑），我的第一本插畫書《日日的美好咖啡館繪手帳》，是每篇需撰寫三、四百字內容的圖文書，讓我耗費一番波折和花了很多時間在琢磨文字，深刻體會到「人各有所長」這件事（笑），果然還是畫圖比較輕鬆愉快些啊！現在和當初的責任編輯聊到出版過程，還是很難忘呢！

最有成就感的事，其一為每次插畫案子完成讓委託者滿意的時候；其二就是感受到我所畫的圖能引起他人迴響的時候。

當有人看了我的畫，脫口說出「哦！原來這裡這麼美」，願意回看自己身邊事物，或說起關於圖所畫出景象的記憶時，以及透過不定期印製的明信片和大家交換時，那些交流互動都讓我很感動，能在網路時代裡保有一份真實互動的溫暖，記錄當下美好或不盡完美的每一刻，擁抱生活裡那些不起眼的事物帶來的無可取代，這些回饋都讓我特別有成就感。

▲橘枳希望能藉由自己的插畫讓更多人注意到周遭的美好

Ｑ：橘枳為什麼會選擇以「散步」和「咖啡館」作為經常繪製的主題？

Ａ：因為喜歡喝咖啡所以常跑咖啡館，每到一個地方旅行就會不自覺的先搜尋當地咖啡館，甚至有時會以咖啡館為主來決定旅遊行程。在城市穿梭，散步是我認為最能看見每座城市人事物獨特魅力的方式，不經意一個轉彎，或許就能遇到生活裡不同的美好。

Ｑ：橘枳最喜歡的畫畫工具是？

Ａ：因為我的繪畫以外出速寫為主，身為線條控的我很享受線條快速勾勒的爽快，所以速寫本+鋼筆是我常用組合，也會隨身攜帶 24 色塊狀水彩和幾支水筆，但每次上不上色不一定。

因有書寫文字註記習慣，速寫本選擇內頁紙質平滑的 Moleskine Sketchbook，且黑色外皮防水不容易弄髒，尺寸（13*21cm）攜帶方便，而鋼筆是書法尖沒有特定牌子，偏好筆身重一點，筆袋裡會放兩小罐自己稀釋過的墨水一深一淺備用，水筆以 Pentel 的手感用的最順。

▲速寫本、鋼筆、24 色塊狀水彩和幾支水筆是橘枳最常用的畫畫工具

（圖／橘逾淮為枳）

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