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陳傑憲夫妻逛Gucci送禮清單揭曉　曝賽後生活變化「吃飯被要求一事」

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記者鮑璿安／台北報導

年末迎來Gucci Gift假日禮讚系列上市，「台灣隊長」陳傑憲夫妻、陳晨威驚喜現身Gucci 台北101旗艦店上，除了分享兩人在冠軍賽後的生活變化，也暖心挑選了要送給對方的聖誕節禮物，展現超強甜蜜指數。

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲陳傑憲夫妻再度換上Gucci新裝亮相，詮釋優雅時髦的「情侶裝」造型 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲陳傑憲身穿GG壓紋西裝 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲大型織帶背包、 Blondie鍊條包。（圖／品牌提供）

陳傑憲夫妻再度換上Gucci新裝亮相，詮釋優雅時髦的「情侶裝」造型，陳傑憲身穿GG壓紋西裝搭配運動鞋，流露輕鬆氣息，而太太Hailey換上Gucci Gift系列的格紋緹花羊毛外套，手拿Blondie鍊條包，陳傑憲透露Hailey平常都走運動風，所以他一看到太太今天的造型就覺得很優雅很漂亮。被問到聖誕節要送給對方什麼禮物？夫妻默契表示要送手中包款給對方，陳傑憲選擇了Blondie，他說：「顏色很亮，Logo我也很喜歡，最重要是錢包手機也裝得下！」Hailey喜歡金屬扣後背包，認為正式之中又有點休閒的感覺。

而即將到來的聖誕節，兩人則會趁著機會跟球隊一起去韓國玩，吹冷風才有過聖誕節的感覺，被問到冠軍賽後兩人生活發生了什麼樣的變化？陳傑憲笑說，現在走進超商都會被要求合照，而且還遇過在吃飯的時候，包廂門直接被推開，「吃飯到一半去合照很尷尬，可能要等我們吃完飯比較好」。Hailey則說自己遇到許多粉絲來私訊詢問穿搭單品，她感到很酷，很喜歡跟大家分享。

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲陳晨威 。（圖／品牌提供）

陳晨威這次換上Gucci Gift系列的針織外套，他以十足的「I人」屬性接受訪問，笑稱自己比起傑憲這個「大E人」來說害羞許多，而他也透露自己私下穿搭比較休閒，今天的造型對他而言是新的嘗試。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci Jackie Notte迷你鏈帶肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955以及GUCCI GG Marmont小手提包 。（圖／品牌提供）

Gucci Gift假日禮讚系列以多彩色系為大家揭開派對序幕，標誌性的Ancora紅色融入Horsebit 1955到GG Marmont系列包款，而黑、銀色單品也是一種百搭穿搭提案，Jackie Notte包款採用漆皮並搭配GUCCI字樣鏈帶，成為派對與日常穿搭的優雅之選。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲水鑽漸層Jackie Notte包款、莫卡辛鞋款。（圖／品牌提供）

本次男女裝皆混合珠片刺繡、GG logo營造光澤質感，打造出金銀絲花呢夾克、羊毛洋裝等豐富選擇，在燈光下亮麗吸睛。另也提供馬銜鍊芭蕾舞平底鞋，運用方形鞋頭、蝴蝶結與馬銜鍊結合低調奢華的設計，採用義大利「袋式製鞋法 Sacchetto」，內襯柔軟包覆足部，從頭到腳注入時尚亮點。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。2024 Miu Miu Holiday涵蓋鞋款、配件包款以及服飾等，驚喜曝光了與New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋，有別於過去運動鞋款式，運用漸層仿舊的手法打造出穆勒鞋概念，變得更加休閒日常。而經典包款 Arcadie、Aventure、Penny與 Wander 包款搭配搶眼的吊飾。托特包IVY換上了閃亮的網狀墜飾，盡顯華麗無比；採用柔軟皮革的Joie水餃包，擁有可愛的廓形，相信也吸引不少人的視線。

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲ （依序）Miu Miu Aventure、matelassé 肩背包、New Balance聯名530 SL皮革裸跟鞋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Gucci, 陳傑憲, 夫妻, 聖誕節, 甜蜜

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