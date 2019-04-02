此生必去！馬爾地夫「夢幻度假村」盡享海中盪鞦韆+絕美日落

馬爾地夫一直都是許多人心中的夢幻島嶼，擁有整片水藍澄澈、無邊無際的大海就是這裡最得天獨厚的寶藏。就算什麼事都不做、光躺在沙灘上一整天，只要看著這樣的大海就讓人心情好！

也因此馬爾地夫總是旅客心中蜜月、放長假的最好去處，這次就帶你來看看位於馬爾地夫、坐享一整片海洋的浪漫度假村－「Anantara Dhigu Resort」。

夢幻島嶼−馬爾地夫

台灣目前沒有直飛馬爾地夫的班機，因此多半要到新加坡或吉隆坡、香港等地轉機，林林總總加起來，抵達馬爾地夫機場的時間（只算航程時間）差不多需要9個小時。

「Anantara」其實是一家連鎖的度假村集團，光在馬爾地夫就有5家度假村，其中位於迪古島的「Anantara Dhigu Resort」屬於五家度假村裡的中等價位，但卻能一覽馬爾地夫的美景，也曾在2017年得到《World Travel Awards 世界旅遊獎》馬爾地夫最優秀水上度假村的獎項。

距離機場超近

Anantara Dhigu Resort 距離馬爾地夫馬利島的國際機場搭乘飛船只要35分鐘。當搭乘飛機不斷轉機、累積一身的疲倦時，真的很需要距離機場很近的度假村，一抵達當地就能放鬆身心。

俯瞰度假村

Anantara Dhigu Resort 從天空俯瞰，是一個長條圓弧形的島嶼，向外連接一整排的海上木屋。

推開門就能跳進大海

因為座落在大海上，推開門就可以輕易跳進大海。換上泳衣、拋開煩惱，就沐浴在溫暖的海水中，享受悠閒假期。

Anantara Dhigu Resort 特別推薦住客在連接每個木屋的道路中騎乘腳踏車，清風拂來、看著乾淨的天空和澄澈的大海，一定會是你人生中無法忘卻的回憶。

水上活動樂園

在馬爾地夫，可以體會大自然最原始的美好，尤其是這片水藍清澈的海水。而且在Anantara Dhigu Resort ，可以體會被大海包圍、和大海親密接觸的悠閒時光，度假村提供超多海上體驗活動，甚至有衝浪教學，每天一種運動不怕閒到慌呀！

在度假村附近也能體驗海底浮潛和海龜超近距離接觸， 這麼乾淨的海水只有馬爾地夫有！度假村提供的獨木舟甚至還是透明的，就是為了要讓客人感受最純淨的藍、最美麗的馬爾地夫海。

喜愛較刺激的水上活動的話，噴射快艇也是不錯的選擇！Anantara Dhigu Resort 一次囊括悠閒的、有趣的、刺激的水上活動，一生能一次體驗這麼多海上娛樂超值回票價！

除了周遭水域的海上活動，Anantara Dhigu Resort 也能帶你更靠近海平面。駕駛遊艇或帆船帶著客人在黃昏出海、觀賞海豚、前往其他島嶼探險⋯⋯等等，甚至有遊艇配備房間，想在海上住上一晚也沒問題！

兩種景觀房型

來到Anantara Dhigu Resort 絕對不會讓你失望，島上一共有110間villa，房間分為兩種類型：海灘villa 和海上套房。

海灘上的villa 被一片樹蔭環繞，去年重新翻修，每間房間都有這樣半露天的浴室。一邊享受大自然氣息一邊沐浴，讓每個住客都能放鬆身心。

海上的套房更驚人，每天早上起床一張開眼就是海景，隨時可以打開門投入大海的懷抱，而且有些套房還有附設游泳池，想一邊游泳一邊欣賞遠方大海美景也沒問題。甚至還能邊洗澡邊欣賞海上風光！

更多奢華體驗

在Anantara Dhigu Resort 絕對不只有住宿、海上活動精彩，這座五星級的度假村自己擁有無邊際泳池，還有健身中心可以隨時運動。如果海上運動膩了，度假村裡也有網球場，可以改從事陸上運動來活動筋骨。

身為度假村，怎麼可以沒有SPA？不用擔心，Anantara Dhigu Resort 也能讓你能體驗道地的泰式按摩，在海中的小木屋體驗SPA，悠閒的海風吹來、感受舒適的按摩手勁，這才是度假的滋味！

海上鞦韆＆吊床

不過，馬爾地夫度假村這麼多，Anantara Dhigu Resort 除了曾獲得最佳海上度假村的封號之外，又有什麼樣特別的條件說服遊客來呢？

我想答案就是這座海上盪鞦韆！隨著漲潮退潮、鞦韆有時在沙灘上、有時在海中。坐在海上，和喜歡的人一起看日落日出、感受海水的拍打，除了度假心情之外，這浪漫的一刻也會讓人一生難忘。

還有這個海上吊床，在這裡睡午覺，應該可以稱作是天堂！在 Anantara Dhigu Resort，你可以體會最幸福的度假時光，每天張開眼就能看到海，在海裡吃午餐、在海上觀賞日落⋯⋯等等。

Anantara Dhigu Resort 的房價從台幣20,000到70,000不等（會隨時間季節有所不同），努力的生活就該犒賞自己一次，下一趟旅程我們出發馬爾地夫！

【Anantara Dhigu Resort】

地址：Dhigufinolhu Island, PO Box 2014, South Male Atoll, 08190 古莉, 馬爾地夫

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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