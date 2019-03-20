學潤娥、車貞媛用「西裝外套」搞定早春穿搭　奶茶色是今年必收款

現在這種早晚溫差大的天氣，如果問什麼單品最實穿、最必備？10個裡面有10個都會回：風衣、西裝外套，尤其是西裝外套絕對是這一季必敗的大勢item！今天就透過各位韓星的早春西裝外套穿搭，帶你們快速了解一下要入手哪幾款吧！

＃基本款深色西裝外套

如果你是第一次入手西裝外套的話，選擇這種基本款準沒錯！像黑色、深灰等深色款很容易以日常單品做搭配，左邊潤娥的西裝外套還是綁帶的設計，簡單就可以穿出時髦感！中、右邊的Jessica也以黑色西裝外套穿出一身黑的帥氣look！

▲素色最簡單。（圖／翻攝自IG@yoona__lim、jessica.syj）

如果覺得黑、灰色太單調的話，像是車貞媛這種深棕色的款式也很推薦！一件單品就可以讓整體穿搭呈現高級感！

▲選擇深棕輕鬆穿出質感。（圖／翻攝自IG@ch_amii）

尤其大推深棕色，內搭搭配同款土色調的話很復古喔！

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＃格子西裝外套

格子西裝外套基本上可以穿個一整年都不退流行，如果預算有限，直接瞄準格紋款式吧！搭配日常單品就會很簡單有型，任何風格都可以演繹出多種風格！簡單的牛仔褲、黑褲輕鬆完成有sense的穿搭！

▲格紋真的是萬年不敗。（圖／翻攝自IG@iammingki、ch_amii、jessica.syj）

別以為這種格子西裝外套穿起來很老氣，只要簡單內搭一件素色毛衣（或是天氣熱一點也可以搭配T恤），不要搭配太多複雜的花色，也可以穿出青春感，像是TWICE就穿過好幾次呢！

▲許多韓星都很喜歡這樣穿。（圖／翻攝自topstarnews）

格子西裝不管是配裙子、洋裝甚至是牛仔褲都可以搭配出截然不同的風格！

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＃彩色西裝外套

雖然華麗的格紋是大勢沒錯，但還是這種素色的款式最簡單百搭！尤其是即將邁入春夏，可以學學左邊車貞媛以彩色西裝外套帶出清爽的時尚感，如果是會穿搭的女孩，右邊泫雅這種大紅外套也很推薦喔！

▲來點搶眼的搭配更時尚。（圖／翻攝自IG@ch_amii、hyunah_aa）

像是符合春夏氛圍的白色、藍色、米色等都很推薦，現在入手可以直接穿整季！

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＃奶茶西裝外套

最後就是這季必收的奶茶色調西裝，從日前剛起跑的時裝周就可以看到春夏趨勢就是奶茶色！這個奶茶色穿上不僅顯得溫柔，也非常有季節感，春夏絕對要來一件！

▲2019的關鍵字正是「奶茶色」。（圖／翻攝自IG@ch_amii、sooyoungchoi）

如果對前面幾款搖擺不定的話，強烈建議可以先收這幾款奶茶色！

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文／美人圈

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