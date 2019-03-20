fb ig video ETtoday search mobile

學潤娥、車貞媛用「西裝外套」搞定早春穿搭　奶茶色是今年必收款

> >

現在這種早晚溫差大的天氣，如果問什麼單品最實穿、最必備？10個裡面有10個都會回：風衣、西裝外套，尤其是西裝外套絕對是這一季必敗的大勢item！今天就透過各位韓星的早春西裝外套穿搭，帶你們快速了解一下要入手哪幾款吧！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

＃基本款深色西裝外套

如果你是第一次入手西裝外套的話，選擇這種基本款準沒錯！像黑色、深灰等深色款很容易以日常單品做搭配，左邊潤娥的西裝外套還是綁帶的設計，簡單就可以穿出時髦感！中、右邊的Jessica也以黑色西裝外套穿出一身黑的帥氣look！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

▲素色最簡單。（圖／翻攝自IG@yoona__lim、jessica.syj）

如果覺得黑、灰色太單調的話，像是車貞媛這種深棕色的款式也很推薦！一件單品就可以讓整體穿搭呈現高級感！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

▲選擇深棕輕鬆穿出質感。（圖／翻攝自IG@ch_amii）

尤其大推深棕色，內搭搭配同款土色調的話很復古喔！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

＃DEJOU秋冬色系混羊毛西裝外套，NT＄1,315

＃DEJOU知性魅力兩粒釦西裝外套，NT＄987

＃DEJOU暖冬系列絎縫羊毛短大衣，NT＄1,484

＃格子西裝外套

格子西裝外套基本上可以穿個一整年都不退流行，如果預算有限，直接瞄準格紋款式吧！搭配日常單品就會很簡單有型，任何風格都可以演繹出多種風格！簡單的牛仔褲、黑褲輕鬆完成有sense的穿搭！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

▲格紋真的是萬年不敗。（圖／翻攝自IG@iammingki、ch_amii、jessica.syj）

別以為這種格子西裝外套穿起來很老氣，只要簡單內搭一件素色毛衣（或是天氣熱一點也可以搭配T恤），不要搭配太多複雜的花色，也可以穿出青春感，像是TWICE就穿過好幾次呢！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

▲許多韓星都很喜歡這樣穿。（圖／翻攝自topstarnews）

格子西裝不管是配裙子、洋裝甚至是牛仔褲都可以搭配出截然不同的風格！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

＃GOGOSING　THE CLASSIC 格紋夾克，NT＄798

＃GOGOSING　質感格紋翻領外套，NT＄763

＃GOGOSING　配色格紋外套+短裙，NT＄1,147

＃彩色西裝外套

雖然華麗的格紋是大勢沒錯，但還是這種素色的款式最簡單百搭！尤其是即將邁入春夏，可以學學左邊車貞媛以彩色西裝外套帶出清爽的時尚感，如果是會穿搭的女孩，右邊泫雅這種大紅外套也很推薦喔！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

▲來點搶眼的搭配更時尚。（圖／翻攝自IG@ch_amii、hyunah_aa）

像是符合春夏氛圍的白色、藍色、米色等都很推薦，現在入手可以直接穿整季！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

＃66girls知性俐落翻領混羊毛西裝外套，NT＄1,562

＃66girls翻蓋口袋中長款西裝外套，NT＄1,444

＃66girls復古風修身亞麻西裝外套，NT＄1,009

＃奶茶西裝外套

最後就是這季必收的奶茶色調西裝，從日前剛起跑的時裝周就可以看到春夏趨勢就是奶茶色！這個奶茶色穿上不僅顯得溫柔，也非常有季節感，春夏絕對要來一件！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

▲2019的關鍵字正是「奶茶色」。（圖／翻攝自IG@ch_amii、sooyoungchoi）

如果對前面幾款搖擺不定的話，強烈建議可以先收這幾款奶茶色！

▲西裝外套。（圖／美人圈）

＃淘寶　H家歐韓服飾館 chic復古格紋西裝外套，NT＄665
＃淘寶　十二王妃 早春韓版修身小西裝，NT＄495
＃淘寶　扣緹旗艦店 早春新款韓版小西裝，NT＄770

文／美人圈

【延伸閱讀】

Oversize外套這樣穿顯瘦~「腰帶西裝」穿出纖細蠻腰!

跟著街拍達人這樣穿！五種西裝外套的下身搭配讓妳一秒變網紅

早春韓星私服小白鞋穿搭圖鑑！加碼特搜4雙韓國爆款、本季必收小白鞋！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 早春, 西裝外套, 風衣, 奶茶色, 格紋
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／香奈兒包飄起櫻花雨　粉紅泡泡風格超浪漫

孫芸芸病美人也時尚　600萬新歡蛇錶繞上手

一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！超夢幻錶剁手也要買

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

王心恬靠Blumarine新裝找回女人味　私下約會隨興穿

G-Shock透明錶面超漂亮！桃紅、螢光綠看一眼就心動

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

ET Fashion

推薦閱讀

冷戰功力最強的星座Top 5 ！對上天秤、金牛你會輸很慘

O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人

男神彭于晏「運動夥伴」起底！　征服三鐵絕對少不了

別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久 歐陽娜娜地位不保？　時尚封面C位大戰搶輸15歲文淇 萬元有找的6個包包品牌　親愛的女孩送自己一份「幸運禮物」吧 43歲崔智友靠氣質Hold住姐弟戀　「衣的詩人」助攻優雅 別期待會有人來拯救你　過了25歲不要浪費時間在乎這6件事 超甜蜜訂婚鑽戒～「小熊維尼」趴鑽石上讓妳點頭SAY YES 小碧潭IKEA 5月開幕！景觀餐廳、輕食Cafe通通有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面